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货币新闻 | 2012年 5月 14日 星期一 16:44 BJT

〔香港数据〕截至4月底止外汇基金境外资产为22,396亿港元--金管局

路透香港5月14日电---香港金融管理局(HKMA)周一公布,截至今年4月底止外汇基金境外资产为22,396亿港元,较上月底减少55亿港元.

外汇基金主要用以支持港元.香港自1983年起实行港元与美元挂钩的联系汇率制度.(完)

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--记者 陈敏; 审校 杨淑祯

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