〔香港热股〕龙源电力早盘跌逾10%,因大规模配股计划而遭投行降级

中国反腐：北京市委原副书记吕锡文以受贿罪被判有期徒刑13年--央视
路透北京2月20日 - 中国中央电视台周一报导，北京市委原副书记吕锡文因受贿罪被判处有期徒刑13年，并处罚金200万元人民币，受贿所得财物予以没收，上缴国库，吕锡文当庭表示不上诉。
路透香港5月14日电---亚洲最大风力发电商--龙源电力集团(0916.HK)周一早盘跌逾10%,因大规模配股计划而遭到投行降级.
该股今早收跌10.62%,报5.22港元;大市恒生指数.HSI则升0.29%.
投行摩根大通与花旗稍早将龙源电力的投资评级分别由"增持"及"买入",降至"中性",因预期大规模配售H股的计划将令短期股价受压,并对每股盈利造成摊薄.摩根大通将龙源电力的目标价由7.72港元降至6.2港元,花旗亦将目标价下调10%至6.5港元.
龙源电力上周五公布,拟增发不超过13.55亿股新H股,数量不超过其已发行H股总股数的50%,集资以扩展风电和太阳能等新能源项目.[ID:nSH0104653]
香港明报引述独立股评人David Webb说,龙源电力的配股计划对小股东极不合理,他并呼吁股东在股东会上投下反对票.(完)
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--记者 雷美珍; 审校 丁淑琴
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--记者 雷美珍; 审校
路透北京2月20日 - 中国中央电视台周一报导，北京市委原副书记吕锡文因受贿罪被判处有期徒刑13年，并处罚金200万元人民币，受贿所得财物予以没收，上缴国库，吕锡文当庭表示不上诉。
* 日圆为大输家，因股市氛围转佳 * 欧元上涨，因法国左派仍无法团结 * 图表：2016年至今全球主要汇率表现 http://tmsnrt.rs/2egbfVh 路透伦敦2月20日 - 欧元兑美元周一扳回一些失地，周末法国左派试图找到一位能共事的候选人参加总统大选，但有迹象显示相关谈判进展不大。 媒体报导指出，社会党的Benoit Hamon及强硬左派竞争对手Jean-Luc Melanchon正讨论合作角逐总统大选，这导致周五欧元走弱，并支撑日圆。 投资者认为，这样的左翼结盟可能带来反效果，给极右翼的反全球化候选人玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)带来助力，或是导致极左翼的候选人胜选，从而可能推出让赤字膨胀的经济政策。 但Melanchon周日发布的政策主张显示他与Hamon之间分歧很大，难以组建联盟，这一结果推升欧元。 “如果他们真的结盟，那么从市场角度看，无论哪一种大选结果都是坏结果。”Millennium Global的投资组合经理Richard Benson表示。
路透北京2月20日 - 中国国家开发银行 周一公告，将于周四(23日)招标增发 总额不超过120亿元人民币三期债，期限包括一年、七年和20年。 上述三期债为国开行2017年第三期 、2017年第一期 和 2017年第二期 的增发债，票面利率分别为3.20%、3.85%和4.01%。 具体发行条款如下： 2017年第3/1/2期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：60亿元；7年：40亿元；20年：20亿元 期限/计息方式 1/7/20年固息 招标时间 1/7/20年：2月23日14:30-15:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 2/27 起息日 1年：2017/1/23