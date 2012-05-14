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亚洲 | 2012年 5月 14日 星期一 12:18 BJT

〔香港热股〕龙源电力早盘跌逾10%,因大规模配股计划而遭投行降级

路透香港5月14日电---亚洲最大风力发电商--龙源电力集团(0916.HK)周一早盘跌逾10%,因大规模配股计划而遭到投行降级.

该股今早收跌10.62%,报5.22港元;大市恒生指数.HSI则升0.29%.

投行摩根大通与花旗稍早将龙源电力的投资评级分别由"增持"及"买入",降至"中性",因预期大规模配售H股的计划将令短期股价受压,并对每股盈利造成摊薄.摩根大通将龙源电力的目标价由7.72港元降至6.2港元,花旗亦将目标价下调10%至6.5港元.

龙源电力上周五公布,拟增发不超过13.55亿股新H股,数量不超过其已发行H股总股数的50%,集资以扩展风电和太阳能等新能源项目.[ID:nSH0104653]

香港明报引述独立股评人David Webb说,龙源电力的配股计划对小股东极不合理,他并呼吁股东在股东会上投下反对票.(完)

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--记者 雷美珍; 审校 丁淑琴

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--记者 雷美珍; 审校

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