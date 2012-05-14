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货币新闻 | 2012年 5月 14日 星期一 16:29 BJT

〔香港股市〕收盘跌1.2%,连续第八日下跌

路透香港5月14日电---香港股市周一连续第八日收跌,虽然中国央行周六采取措施促进放贷,以应对经济放缓的迹象,但投资者仍心存疑虑.

恒生指数.HSI收低1.15%至19,735.04点,恒生国企指数.HSCE下挫1.54%至9,986.98.

内地股市沪深300指数.CSI300收跌0.81%,报2,615.53点,连续第五日下跌并触及4月24日以来的低点.

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