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亚洲 | 2012年 5月 14日 星期一 17:38 BJT

〔中港个股〕华电国际获中国证监会核准非公开发行6亿股A股,有效期六个月

路透香港5月14日电---中国主要发电商--华电国际电力股份有限公司(1071.HK)(600027.SS)周一称,该公司收到中国证监会核准其非公开发行6亿股A股,自核准发行之日起六个月内有效.

华电国际于去年5月申请非公开发行6亿股A股,募集资金总额不超过21亿元人民币,主要用于莱州电厂项目建设、对河北峰源实业增资等用途.[ID:nSH0062809]

不过与当时的股价相比,华电国际A股累计跌约16%.

华电A股周一收升1.85%,报3.31元人民币;其H股则跌3.35%,报1.73港元.(完)

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(here)

--记者 雷美珍; 审校 乔艳红

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