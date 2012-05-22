〔路透专访〕外围动荡压抑香港商厦市场气氛,但供应少提供支撑--高力国际

* 外围动荡压抑写字楼市场气氛

* 中环核心区未来两年欠缺新供应,将支撑市场

* 中区全幢写字楼成交将买少见少

记者 梁慧仪

路透香港5月22日电---欧美经济持续阴云笼罩,中国大陆也不景气.物业顾问高力国际(Colliers)预期,外围动荡短期无可避免会打击香港商业地产市场气氛,买家及租客出价将偏保守;但因中环核心区未来两年供应仍紧绌,会对市场提供支持.

该行稍早促成了中国农业银行(1288.HK)(601288.SS)以48.8亿港元,购入中环干诺道中50号全幢甲级写字楼,创香港历来最贵全幢商厦成交;而按实用面积计算的平均尺价,亦创全港第二高.

高力国际(香港)副常务董事胡孝直接受路透访问时称,本地写字楼市场业主议价空间短期或会扩阔,但供应少带来支撑,预期市场能够在未来六至九个月时间可消化有关影响,租金料可持稳.

"类似的(中区)整幢甲级写字楼成交只会买少见少,价钱只会愈来愈贵,"他表示.

"2013年中环的甲级商厦是零供应,而2014年的新供应也十分有限."他说.

该行预测,明年甲级商厦的新供应集中在九龙东、以及葵涌和长沙湾,总楼面面积约148万平方尺,而2014年新供应将大减至57.2万平方尺,其中位于中环的只有不足4万平方尺.

中环写字楼的价值除了在于其是香港这个国际金融中心的"心脏"外,大厦外墙的招牌也有极大的广告效益,尤其是座落于维多利亚港旁的大厦,当游客从尖沙嘴著名景点星光大道沿海傍走向天星码头,就可以清楚看到.

胡孝直表示,农行在物色项目时的其中一项要求就是想有一广告招牌位置.而这次农行买入全幢大厦,就可以同时享有大厦的命名权及天台广告招牌位置.该甲级商厦落成不足一年,对面为交易广场和国际金融中心(IFC)等区内核心项目.目前已出租约八成,农行拟将余下约3万多平方尺的楼面自用,作为在港的总部.

他指出,香港的甲级写字楼很多是只租不卖,而中资公司往往倾向自置物业,在货源难求下,目前未见有愈来愈多中资买入中区甲级商厦的趋势.

"我们都要去叩门(找盘源)呢."他说.

近年有愈来愈多的中资公司来港设分支或上市,截至4月底止在港挂牌的H股和红筹公司的市值逾9.14万亿港元,占港股总市值的45%.据中国社科院稍早发表的2011年《中国城市竞争力蓝皮书》,香港蝉联城市竞争力排行榜首,其后依次为香港、台北、北京、上海及深圳.(完)

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