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亚洲 | 2012年 5月 21日 星期一 08:10 BJT

《香港报摘》--经济日报5月21日

* 要闻版头条:

--港股今个月跌多升少,恒生指数今天料再随外围弱势寻底,或抹去全年以来升幅.中美欧等国三大风险未除,投资界及券商继续审慎,均料港股短线反弹乏力,投资策略宜增防守.

* 其他:

--本港个人投资者直接投资A股,据知已提上内地管理层考虑议程.消息透露,QFII(合格境外机构投资者)投资者架构将有望扩阔,拟容许中资证券商在港的子公司,为境外个人投资者直接投资于A股市场.

--汇丰控股(0005.HK)(HSBA.L)将于本周五在英国举行股东周年大会,英国公司管治顾问组织"退休金及投资研究顾问"(PIRC)促请股东表决反对主席范智廉(Douglas Flint)连任,并呼吁股东反对薪酬方案.

--恒大地产(3333.HK)上市前极具争议性的启东地产项目,将于6月首度开盘.恒大花四年多将这块面积如32个维多利亚公园的土地,发展成"海上威尼斯",惟潜在买家对售价及地点抱观望态度.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 梁慧仪; 审校 林高丽

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