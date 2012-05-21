《香港报摘》--信报5月21日

* 要闻版头条:

--欧债危机重临及港股急挫,但本港楼价节节向上,成交价高但交投量减少,"乾升"情况严重,港府官员重申关注楼市泡沫风险日增,并希望银行审慎借贷,令拖累过去两天二手交投跌至农历新年后低位,有业主更不惜蚀让.

* 其他:

--创科(0669.HK)财务总监陈志聪表示,集团首季的销售有高单位数的增长,预料全年增长可符合预期.另外,集团于5月份以近1,800万港元回购股份,而公司减债与回购可同步进行.

--东亚银行(0023.HK)中国业务对集团的盈利日益重要,东亚银行(中国)执行董事兼行长关达昌希望,三至五年内该行对集团的盈利贡献能达到逾五成的目标.

--曾受到"瘦肉精"事件影响其客户的神冠(0829.HK)去年盈利大增34%,主席兼总裁周亚仙表示,今年计划产能增加20%至25%,去年市场对加工肉类产品需求增加,相信今年市场需求仍持续增长.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 梁慧仪; 审校 林高丽

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