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亚洲 | 2012年 5月 21日 星期一 08:09 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--5月21日

路透香港5月21日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.7673港元HKD=)

  美国股市周五收低,道琼工业指数.DJI收跌73.11点,或0.59%,至12,369.38点.因Facebook Inc(FB.O)首日上市表现强差人意,打消市场寄予的厚望.市场原本预计期待已久的Facebook首日上市将有亮丽表现,可减弱美股一个月来的低迷人气.[ID:nSB8538380] 


公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                              (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
-------------------------------------------------------------------------------------
中海油  (0883.HK)   (CEO.N)  182.240    1.05      50536            14.155      -1.29
中国铝业(2600.HK)   (ACH.N)   10.160    0.40      84605             3.157      -1.05
中国移动(0941.HK)   (CHL.N)   52.480   -0.23     216181            81.526       0.21
中国人寿(2628.HK)   (LFC.N)   34.840   -0.29     118087            18.041      -1.20
中石油  (0857.HK)   (PTR.N)  128.670    0.42      61525             9.994      -1.05
中石化  (0386.HK)   (SNP.N)   92.190    0.28      42080             7.161      -0.27
汇丰控股(0005.HK)   HBC.N   40.360   -1.78     644244            62.698      -1.65
中电信  (0728.HK)   (CHA.N)   46.820   -1.10      28054             3.637      -0.09
中国联通(0762.HK)   (CHU.N)   14.930    1.29     265519            11.597      -0.37
兖州煤业(1171.HK)   YZC.N   16.770   -0.47     215035            13.026      -2.21
华能国际(0902.HK)   (HNP.N)   24.470    1.96      52243             4.752      -1.62
南方航空(1055.HK)   (ZNH.N)   21.150   -0.94       7605             3.286      -1.63
东方航空(0670.HK)   (CEA.N)   14.950   -0.93       9094             1.161     -50.80
中芯国际(0981.HK)   (SMI.N)    2.130    5.45      49385             0.331      -4.09 (完)

  --整理 梁慧仪

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