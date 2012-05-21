《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--5月21日

中国经济：京津冀协同发展不是甩包袱，是更大空间的资源调配--人民日报
路透北京2月22日 - 中国人民日报周三评论称，京津冀地区三年来的发展表明，协同发展不是甩包袱，而是打开各自的家门，在更大空间中进行资源调配、产业布局，从而实现互利共赢。
路透香港5月21日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.7673港元HKD=) 美国股市周五收低,道琼工业指数.DJI收跌73.11点,或0.59%,至12,369.38点.因Facebook Inc(FB.O)首日上市表现强差人意,打消市场寄予的厚望.市场原本预计期待已久的Facebook首日上市将有亮丽表现,可减弱美股一个月来的低迷人气.[ID:nSB8538380] 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 (0883.HK) (CEO.N) 182.240 1.05 50536 14.155 -1.29 中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 10.160 0.40 84605 3.157 -1.05 中国移动(0941.HK) (CHL.N) 52.480 -0.23 216181 81.526 0.21 中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 34.840 -0.29 118087 18.041 -1.20 中石油 (0857.HK) (PTR.N) 128.670 0.42 61525 9.994 -1.05 中石化 (0386.HK) (SNP.N) 92.190 0.28 42080 7.161 -0.27 汇丰控股(0005.HK) HBC.N 40.360 -1.78 644244 62.698 -1.65 中电信 (0728.HK) (CHA.N) 46.820 -1.10 28054 3.637 -0.09 中国联通(0762.HK) (CHU.N) 14.930 1.29 265519 11.597 -0.37 兖州煤业(1171.HK) YZC.N 16.770 -0.47 215035 13.026 -2.21 华能国际(0902.HK) (HNP.N) 24.470 1.96 52243 4.752 -1.62 南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 21.150 -0.94 7605 3.286 -1.63 东方航空(0670.HK) (CEA.N) 14.950 -0.93 9094 1.161 -50.80 中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 2.130 5.45 49385 0.331 -4.09 (完) --整理 梁慧仪
路透北京2月22日 - 中国人民日报周三评论称，京津冀地区三年来的发展表明，协同发展不是甩包袱，而是打开各自的家门，在更大空间中进行资源调配、产业布局，从而实现互利共赢。
* 美联储官员鹰派讲话支撑美元 * 欧元小幅上涨，但法国大选担忧仍然带来压力 路透东京2月22日 - 美元周三在亚洲盘初小幅下跌，因投资者等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)最近一次会议的记录，以寻找升息步伐的线索；同时欧元整理跌幅，仍受欧洲政治担忧打压。 美联储周三稍晚将公布的会议记录，是投资者的一个关注重点。会议记录可能强化或削弱近期美联储决策官员的鹰派言论。 美国克利夫兰联储总裁梅斯特在周一晚些时候表示，如果经济继续维持当前的表现，她不会对在现阶段升息感到不安。 费城联邦储备银行总裁哈克表示，如果到3月中旬会议时通胀、产出和其他数据持续显示美国经济保持增长，那么他到时候将支持升息。 美元兑日圆 跌0.1%至113.56日圆，脱离一周前触及的1月末以来最高水平114.955日圆。 “美联储的言论推高了美元，但在亚洲时段上档压力沉重，受日企季节性地向本国汇入所得等因素拖累，”大和证券首席外汇分析师Mitsuo Imaizumi称。 “我们都在等待
财政司司长陈茂波今天将发表上任首份财政预算案，市民除了关注在庞大盈余下，他会如何还富于民外，也关心他会否与前任财爷曾俊华审慎保守作风不同，进取预测收入并大手投资未来？