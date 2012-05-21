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货币新闻 | 2012年 5月 21日 星期一 08:45 BJT

〔中国个股〕ST海龙破产重整起航,股票今日停牌一天

路透上海5月21日电---因"11海龙CP01"的兑付疑云而被市场熟知的中国山东海龙股份有限公司(000677.SZ)周一公告称,债权人建行潍坊寒亭支行提出的对公司重整的申请已获当地法院受理,公司股票今日停牌一天.

公告显示,债权人以公司无法偿还借款本金6,045万元人民币及利息且资产不足以清偿全部债务为由向山东省潍坊市中级人民法院申请对公司进行重整.

公告并指出,公司股票将于周一(21日)停牌一天,自周二(22日)复牌交易,自复牌之日起二十个交易日后,公司股票将停牌,预计股票停牌日为6月19日.上周五ST海龙收在2.93元人民币.(完)

--发稿 周晓峰; 审校 杨淑祯

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