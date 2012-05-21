《香港重要政经日程》--5月21日-5月25日

中国经济：京津冀协同发展不是甩包袱，是更大空间的资源调配--人民日报
路透北京2月22日 - 中国人民日报周三评论称，京津冀地区三年来的发展表明，协同发展不是甩包袱，而是打开各自的家门，在更大空间中进行资源调配、产业布局，从而实现互利共赢。
=====================今日香港主要政经消息==========================
5月21日(周一)
-- 永义国际(1218.HK)公布全年业绩.
-- 李氏大药厂(0950.HK)公布首季业绩.
--09:00 山东威高集团(1066.HK)在中国举行股东周年大会.
--10:50 金管局总裁陈德霖出席立法会简报会.
--11:00 中国电力新能源(0735.HK)股东周年大会.
--11:00 新海能源(0342.HK)股东周年大会.
--11:30 世界银行旗下IFC与ADM Capital推出融资计划以支持亚洲中型企业.
--12:00 大酒店(0045.HK)股东周年大会.
--16:30 瑞声科技(2018.HK)股东周年大会.
*--16:30 汇丰控股(0005.HK)在港举行非正式股东周年大会.
=====================近日香港主要政经消息==========================
5月22日(周二)
-- 公布4月份消费物价指数.
--09:30 中国人寿(2628.HK)在北京举行股东周年大会.
--09:30 佐丹奴(0709.HK)股东周年大会.
--10:00 恒富控股(0643.HK)股东周年大会.
--10:00 中国远洋(1919.HK)股东周年大会.
--10:00 恒安国际(1044.HK)股东周年大会.
--10:30 中国金石(1380.HK)股东周年大会.
--11:00 国华(0370.HK)股东周年大会.
--11:00 银河娱乐(0027.HK)股东周年大会.
--11:30 安莉芳(1388.HK)股东周年大会.
--12:00 汇贤产业信托(87001.HK)股东周年大会.
--13:15 证监会行政总裁裁欧达礼出席外国记者会午餐演讲.
--16:00 PRADA(1913.HK)股东周年大会.
5月23日(周三)
-- 英皇金融(0717.HK)公布中期业绩.
-- 冠捷科技(0903.HK)公布首季业绩.
-- 伟易达(0303.HK)公布全年业绩.
--09:00 中石油(0857.HK)在中国举行股东周年大会.
--09:30 中国建材(3323.HK)在中国举行股东周年大会.
--10:00 维达国际(3331.HK)股东周年大会.
--10:30 莱蒙国际(3688.HK)股东周年大会.
--11:00 卓悦(0653.HK)股东周年大会.
--14:30 青蛙王子(1259.HK)股东周年大会.
--14:45 长江基建(1038.HK)股东周年大会.
--15:00 联想集团(0992.HK)公布全年业绩电话会议.
--15:00 雅视光学(1120.HK)股东周年大会.
--15:00 熔盛重工(1101.HK)股东周年大会.
--15:00 中国无线(2369.HK)股东周年大会.
--15:30 星岛(1105.HK)股东周年大会.
--16:00 新濠博亚6883.HK股东周年大会.
5月24日(周四)
-- 公布4月份出入口数据.
-- 金山软件(3888.HK)公布首季业绩.
-- 太平洋恩利(1174.HK)公布中期业绩.
--09:00 中国东方集团(0581.HK)股东周年大会.
--09:30 北京金隅(2009.HK)在中国举行股东周年大会.
--10:00 中国国航(0753.HK)在中国举行股东周年大会.
--10:00 稻香(0573.HK)股东周年大会.
--10:00 Mongolian Mining(0975.HK)股东周年大会.
--10:00 联合水泥(1312.HK)股东周年大会.
--14:30 广南集团(1203.HK)股东周年大会.
--15:00 建业地产(0832.HK)股东周年大会.
--15:00 中国地板(2083.HK)股东周年大会.
--15:00 冠捷科技(0903.HK)股东周年大会.
*5月25日(周五)
-- 佐丹奴(0709.HK)公布首季业绩.
-- 国美电器(0493.HK)公布首季业绩.
-- I.T.(0999.HK)公布全年业绩.
-- 网龙(0777.HK)公布首季业绩.
--09:00 中兴通讯(0763.HK)在中国举行股东周年大会.
--09:00 中煤能源(1898.HK)在中国举行股东周年大会.
--09:30 21控股(1003.HK)股东周年大会.
--09:30 阿里巴巴1688.HK股东特别大会.
--09:30 中国神华(1088.HK)在中国举行股东周年大会.
--10:00 安徽皖通高速公路(0995.HK)在中国举行股东周年大会.
--10:00 好孩子(1086.HK)股东周年大会.
--10:00 安东油田(3337.HK)在中国举行股东周年大会.
--11:00 华人置业(0127.HK)股东周年大会.
--11:00 广州富力地产(2777.HK)在中国举行股东周年大会.
--12:00 城市电讯(1137.HK)股东特别大会.
--12:00 和记黄埔0013.HK股东周年大会.
--12:00 美联集团(1200.HK)股东周年大会.
--14:30 亚洲水泥(0743.HK)股东周年大会.
--14:30 台泥国际(1136.HK)股东周年大会.
--14:45 长江实业(0001.HK)股东周年大会.
--15:00 上海实业控股(0363.HK)股东周年大会.
--15:30 华润创业(0291.HK)股东周年大会.
--16:00 中海油(0883.HK)股东周年大会.
注: 1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)
--整理 梁慧仪
路透北京2月22日 - 中国人民日报周三评论称，京津冀地区三年来的发展表明，协同发展不是甩包袱，而是打开各自的家门，在更大空间中进行资源调配、产业布局，从而实现互利共赢。
* 美联储官员鹰派讲话支撑美元 * 欧元小幅上涨，但法国大选担忧仍然带来压力 路透东京2月22日 - 美元周三在亚洲盘初小幅下跌，因投资者等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)最近一次会议的记录，以寻找升息步伐的线索；同时欧元整理跌幅，仍受欧洲政治担忧打压。 美联储周三稍晚将公布的会议记录，是投资者的一个关注重点。会议记录可能强化或削弱近期美联储决策官员的鹰派言论。 美国克利夫兰联储总裁梅斯特在周一晚些时候表示，如果经济继续维持当前的表现，她不会对在现阶段升息感到不安。 费城联邦储备银行总裁哈克表示，如果到3月中旬会议时通胀、产出和其他数据持续显示美国经济保持增长，那么他到时候将支持升息。 美元兑日圆 跌0.1%至113.56日圆，脱离一周前触及的1月末以来最高水平114.955日圆。 “美联储的言论推高了美元，但在亚洲时段上档压力沉重，受日企季节性地向本国汇入所得等因素拖累，”大和证券首席外汇分析师Mitsuo Imaizumi称。 “我们都在等待
财政司司长陈茂波今天将发表上任首份财政预算案，市民除了关注在庞大盈余下，他会如何还富于民外，也关心他会否与前任财爷曾俊华审慎保守作风不同，进取预测收入并大手投资未来？