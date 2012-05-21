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亚洲 | 2012年 5月 21日 星期一 08:40 BJT

《香港重要政经日程》--5月21日-5月25日

=====================今日香港主要政经消息==========================

5月21日(周一)

-- 永义国际(1218.HK)公布全年业绩.

-- 李氏大药厂(0950.HK)公布首季业绩.

--09:00 山东威高集团(1066.HK)在中国举行股东周年大会.

--10:50 金管局总裁陈德霖出席立法会简报会.

--11:00 中国电力新能源(0735.HK)股东周年大会.

--11:00 新海能源(0342.HK)股东周年大会.

--11:30 世界银行旗下IFC与ADM Capital推出融资计划以支持亚洲中型企业.

--12:00 大酒店(0045.HK)股东周年大会.

--16:30 瑞声科技(2018.HK)股东周年大会.

*--16:30 汇丰控股(0005.HK)在港举行非正式股东周年大会.

=====================近日香港主要政经消息==========================

5月22日(周二)

-- 公布4月份消费物价指数.

--09:30 中国人寿(2628.HK)在北京举行股东周年大会.

--09:30 佐丹奴(0709.HK)股东周年大会.

--10:00 恒富控股(0643.HK)股东周年大会.

--10:00 中国远洋(1919.HK)股东周年大会.

--10:00 恒安国际(1044.HK)股东周年大会.

--10:30 中国金石(1380.HK)股东周年大会.

--11:00 国华(0370.HK)股东周年大会.

--11:00 银河娱乐(0027.HK)股东周年大会.

--11:30 安莉芳(1388.HK)股东周年大会.

--12:00 汇贤产业信托(87001.HK)股东周年大会.

--13:15 证监会行政总裁裁欧达礼出席外国记者会午餐演讲.

--16:00 PRADA(1913.HK)股东周年大会.

5月23日(周三)

-- 英皇金融(0717.HK)公布中期业绩.

-- 冠捷科技(0903.HK)公布首季业绩.

-- 伟易达(0303.HK)公布全年业绩.

--09:00 中石油(0857.HK)在中国举行股东周年大会.

--09:30 中国建材(3323.HK)在中国举行股东周年大会.

--10:00 维达国际(3331.HK)股东周年大会.

--10:30 莱蒙国际(3688.HK)股东周年大会.

--11:00 卓悦(0653.HK)股东周年大会.

--14:30 青蛙王子(1259.HK)股东周年大会.

--14:45 长江基建(1038.HK)股东周年大会.

--15:00 联想集团(0992.HK)公布全年业绩电话会议.

--15:00 雅视光学(1120.HK)股东周年大会.

--15:00 熔盛重工(1101.HK)股东周年大会.

--15:00 中国无线(2369.HK)股东周年大会.

--15:30 星岛(1105.HK)股东周年大会.

--16:00 新濠博亚6883.HK股东周年大会.

5月24日(周四)

-- 公布4月份出入口数据.

-- 金山软件(3888.HK)公布首季业绩.

-- 太平洋恩利(1174.HK)公布中期业绩.

--09:00 中国东方集团(0581.HK)股东周年大会.

--09:30 北京金隅(2009.HK)在中国举行股东周年大会.

--10:00 中国国航(0753.HK)在中国举行股东周年大会.

--10:00 稻香(0573.HK)股东周年大会.

--10:00 Mongolian Mining(0975.HK)股东周年大会.

--10:00 联合水泥(1312.HK)股东周年大会.

--14:30 广南集团(1203.HK)股东周年大会.

--15:00 建业地产(0832.HK)股东周年大会.

--15:00 中国地板(2083.HK)股东周年大会.

--15:00 冠捷科技(0903.HK)股东周年大会.

*5月25日(周五)

-- 佐丹奴(0709.HK)公布首季业绩.

-- 国美电器(0493.HK)公布首季业绩.

-- I.T.(0999.HK)公布全年业绩.

-- 网龙(0777.HK)公布首季业绩.

--09:00 中兴通讯(0763.HK)在中国举行股东周年大会.

--09:00 中煤能源(1898.HK)在中国举行股东周年大会.

--09:30 21控股(1003.HK)股东周年大会.

--09:30 阿里巴巴1688.HK股东特别大会.

--09:30 中国神华(1088.HK)在中国举行股东周年大会.

--10:00 安徽皖通高速公路(0995.HK)在中国举行股东周年大会.

--10:00 好孩子(1086.HK)股东周年大会.

--10:00 安东油田(3337.HK)在中国举行股东周年大会.

--11:00 华人置业(0127.HK)股东周年大会.

--11:00 广州富力地产(2777.HK)在中国举行股东周年大会.

--12:00 城市电讯(1137.HK)股东特别大会.

--12:00 和记黄埔0013.HK股东周年大会.

--12:00 美联集团(1200.HK)股东周年大会.

--14:30 亚洲水泥(0743.HK)股东周年大会.

--14:30 台泥国际(1136.HK)股东周年大会.

--14:45 长江实业(0001.HK)股东周年大会.

--15:00 上海实业控股(0363.HK)股东周年大会.

--15:30 华润创业(0291.HK)股东周年大会.

--16:00 中海油(0883.HK)股东周年大会.

注: 1."*"代表新增.

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)

--整理 梁慧仪

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