《香港报摘》--其他报纸重要消息5月21日

* 明报:

--来自日本的二手名牌商Brand Off,预计今年到8月底止的年度,香港的销售额可增加两倍至50亿日圆(约4.9亿港元),并会于铜锣湾设立在港的旗舰店.

--地产代理及顾问公司莱坊表示,伦敦市中心新盘中逾半数为由来自香港及新加坡买家,当中大部分背后实际上是内地豪客所购,主要用作投资及为子女在伦敦升学而购买.

* 星岛日报:

--据了解,为防楼巿泡沫再度膨胀,港府研究再度遏抑楼巿,措施包括增加楼宇供应,以及降低物业按揭成数等.消息人士更指,在楼价高企不下,银行风险增加,降低按揭成数,可减低银行风险.

--政府增加住宅供应,本周五(25日)再有两幅住宅土地截标,分别为寿臣山深水湾径八至十二号及坪洲东湾(A地盘),两个项目纯以市场估值上限计,吸纳资金总达75亿港元.

* 苹果日报:

--金融管理局前总裁任志刚认为, 就希腊问题,最低影响方案当然是欧元区有实力成员国支持弱国,换取希腊放弃财政主权,惟此举面对的政治障碍亦几近不可能.

--宝峰时尚(1121.HK)行政总裁陈庆伟表示,公司计画于五年内,由目前逾1,000个销售点增加5,000个;而由于手持现金只得7亿元人民币,不排除日后有融资需要.

* 东方日报:

--据市场消息指,中国有色矿业由于需要延长帐簿管理时间,并预留更多时间与投资者会面,因此记者会,招股及上市日期都有所调整.

--招商银行(3968.HK)(600036.SS)的350亿元人民币供股有进展.基金消息透露,招行将于6月完成派息后旋即供股,供股价现定于8.5至9港元,较上周五收市价折让达四成.

* 文汇报:

--受惠港人复活节外游,香港国际机场于4月份的客运量及飞机起降量均录得显着同比增长,与去年同月比较,升幅分别为7.8%及4.8%.机场管理局行政总裁许汉忠表示,由于经济前景不明朗,未来数月的航空交通量可能会因而受压.

--腾讯控股(0700.HK)与深圳广电、报业和出版发行三大文化集团于周日(20日)达成战略合作协议,腾讯将与三大集团在内容和业务层面进行分享和深入合作,共同推进互联网媒体和传统媒体的创新发展.

--广东省机场管理集团公司工程建设指挥部对广州白云国际机场第三跑道、2号航站楼建设开始勘测招标,按照最新计划,第三跑道将于7月开工建设,在2014年8月前基本完成建设.

* 大公报:

--瑞安建业(0983.HK)行政总裁黄勤道表示,由于上海四季汇项目特殊,不受内地楼市调控措施约束,预计下半年开售,料可套现30亿港元.他又指,若果今年未能出售水泥业务,便会改变过往被动投资者角色,将会积极参与水泥公司日常运作.

--主要产销高速钢及相关业务的天工国际(0826.HK)的年产8万吨工模具新材料棒线材生产线,日前在江苏丹阳竣工投产,这是内地业内唯一一条同类生产线,达产后可新增逾40亿元人民币年产值.

--中国第二大中高档女鞋零售商千百度(1028.HK)宣布,发行可换股债券,引入三名策略投资者,包括CCC、CVC及Mousse,总本金额为1.89亿元人民币;其中一名Mousse,据了解为Chanel旗下私人投资公司Mousese Partners所管理. (完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 萧萍; 审校 乔艳红

台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]