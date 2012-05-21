〔港报社评〕马英九沦"惠帝",领袖反面教材--经济日报5月21日

马英九昨宣誓连任台湾的总统,为他”赠兴”的不单空前低民望,仅23%台湾人支持他,昨更有数以万计民众游行抗议.马英九并无急民所急,更自恃有理而强推政策,实自食其果;台港虽有异,但对候任梁振英亦不无教训.

马英九2008年初任首任总统时,不满他的民众仅10%,现升至66%,满意的却由66%下滑至23%;结合到他今年初才打败民进党蔡英文,胜选总统,现民望却低至被抨”无能比贪婪更可怕”,指他不如贪腐入狱的前总统陈水扁.

台湾经济增长正急降跌至仅0.4%,有走向衰退之危,民生正受压,需推动经济之时,他却实行油电涨价,马英九与民隔阂,不知轻重缓急,施政低效失民心的事实,是无可置疑.

从政者当然不能只管民粹,凡民众支持的就做,反对的就退,必须有自己的理念,但如何将理念与现实结合,却是管治的艺术,亦是政客与政治家的分别所在.马英九的问题正在于虽经过4年执政实战,仍然眼高手低、不切实际,亦因如此,他被绿营藉机抨为”马惠帝”,才会引朝野广泛回响.

香港的情况与台湾不同,候任特首梁振英比马英九,明显远着为重民生,但如何结合理念与现实亦是其考验,尤其会否走向另一端,偏向民粹,如在终结小政府、大市场上,须提防自恃有理,眼高手低而过度干预,轻视市场现实,为掌声而损害香港经济长期利益,否则民望亦终会低迷.治大国如烹小鲜,治港亦然.(A08)