〔港报社评〕G8意见分歧欧债更难破局--信报5月21日

G8峰会昨天结束后发表宣言,强调希腊应该留在欧罗区,但对于如何纾缓当前形势,再无片言只语;更在促进经济增长和维持财政纪律之间的选择上,政策取向难掩分歧,令人对制止欧债危机进一步滑向失序不敢乐观.

如今希腊国会6月重选,该国是否退出欧罗区,不排除会出现激烈性的决定,加上西班牙银行系统近日风雨飘摇,如何纾缓市场恐惧情绪,并在经济增长和财政紧缩之间尽快找出一个平衡点,无疑刻不容缓.然而,今次G8峰会各国显然坚持各自的政策利益,会议成果几近空白.

从大卫营峰会可见,新任法国总统奥朗德主张加强促进经济增长与就业,德国总理默克尔暂时把坚持紧缩的强硬言论强留在唇边,反映大家对促进增长和维持紧缩的政策分歧和争议,不易在短期内取得共识.

峰会前夕,评级机构穆迪已下调西班牙多家银行评级.短期来看,西班牙银行业危机继续发酵、公共债务连同银行系统性风险并发,如今更在继续整顿财政和刺激经济之间的选择,大家各有取舍,并在政策取向上难掩分歧.

今回G8峰会对解决欧债危机无建议可言,只强调希腊应该留在欧罗区,反映会议宣言,既要符合德国坚持财政紧缩与纪律的主张,又要满足法国希望促进经济和就业的要求,确实难以兼顾,突显了目前欧债危机更难”破局”的现实.

于"破局"维艰下,希腊是否走上退出欧罗区之路,疑团答案相信在七月便可”揭晓”,但当前种种象显示,希腊的抉择已到了关键时刻;与此同时,西班牙的银行体系也陷入高危状态、融资成本再度飙升,形势相当恶劣.

由于西班牙政府如今注资援助银行,公共债务难免有增无减,预料债务占GDP比率今年会大幅攀升.日前,穆迪已把该国四个自治区的信用进一步降级,形势有如”千钧一发”.面对希腊和西班牙的险局,今回G8峰会对增长和紧缩的政策意见分歧,无异再向市场浇上一盆冷水.(A02)