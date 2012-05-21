〔港报社评〕政府用电动车要做好榜样--星岛日报5月21日

减少空气污染,转用电动车比停车熄匙有效,但在香港仍然处于举步维艰的阶段,个中原因,大环境是电动车技术发展、成本控制仍未做到经济实惠,小环境则是充电站等配套设施不足,甚至政府电动车队都比其他车辆闲散,在环保、资源运用和宣传教育方面都未尽全力,明显要改善车辆调配.

香港政府鼓励增用电动车,作为改善空气质素的重要途径.对市民来说,节省能源开支是比环保效益更吸引人的亮点.传统私家车每走一公里路平均油价约1.5港元,电动车只需0.2港元电费,节省87%,就算电费果真如电力公司警告加40%,还是远比汽油廉宜.

电动车的缺点是售价高,要频密充电,而充电站又未普及,部分电动车损坏率高,燃料开支的节省,未必能够抵销车价和维修的开支和不便.

有机构对引入电动车比较积极,机场管理局计画5年内在禁区内全面使用电动车,巴士公司计画日后启德发展区用电动巴士.惟普通市民反应冷淡.政府为了推广电动车,豁免首次登记税,又在公众停车场提供充电设施,并且订购了20多辆作为表率.可是,根据政府物流服务署统计,这些电动车没有物尽其用,行走里数和使用日数都不达标,最讽刺的是行走里数最低的一辆车,属于环境保护署.

政府拥有庞大车队,大量政府电动车穿梭全港,可以起到宣传效果,增加市民转用电动车的信心.如果政府购而少用,或者试用后不大事扩充,又如何说服市民接受电动车呢?(A05)