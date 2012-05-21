〔港报社评〕副局政助忌政治酬庸,用人唯才宜宁缺勿滥--明报5月21日

上周候任特首梁振英宣布决定公开招聘副局长及政治助理,更引入唐英年阵营的胡定旭参与遴选.副局及政助在曾荫权任内首次招聘时,被指黑箱作业用人唯亲,梁振英决定公开招聘,有助提高透明度及认受性,但新措施绝不能沦为政治包装,切忌将副局长和政助作为报答政治支持者、向亲建制政党输送政治利益的工具,必须坚持用人唯才宁缺勿滥的原则.

梁振英政府必须有新思维,要以更开放的招聘程序,找到更符合条件的政治人才,并且须要求获委任者持续不懈地执行面向议会、传媒和公众的政治说服工作.公开招聘、遴选委员会包括唐营中人,这些做法都较以前进步,有助提高制度的认受性,但只是走对了第一步,关键是结果.

副局与政助目前仍处于招聘初阶段,最后人选仍未出台,社会不宜”未审先判”.如果最终出来的结果显示,不同政治背景的人都能入局,而且都有良好学历和相关的政治经验,并且敢于积极面对议员、记者和公众,公众才会相信新一届政府真正做到不分党派、用人唯才.

有政治分析指出,加入胡定旭是梁振英欲摆出大和解的姿态,但从一般市民的角度来看,大和解与否只是政治权贵之间的权力游戏,与大众无关,社会关注的由始至终是人选是否称职,是否物有所值,能否有助施政.若为求安抚竞选对手而把任命当作政治酬庸,大举招揽唐英年支持者,这只不过是另类的用人唯亲,打和解之名而行黑箱作业之实,公众同样不会接受.(A04)