〔港报财经评论〕淡友首轮攻势,初现放缓讯号--经济日报5月19日

淡友首轮攻势,初现放缓讯号 /林瑞芬

希腊内阁未能重组,国际信贷评级机构不会放过机会,惟恐天下不乱,等美国可以成资金避难所,用超低息发国债,继续借钱度日.穆迪先调低意大利银行评级,惠誉接棒调低希腊债券评级,再由穆迪调低西班牙银行评级.一切以Grexit作假设推算.之后调低爱尔兰银行评级,甚至法国银行评级都不会是意料之外.市场亦有各种预测,欧洲银行业会亏损多少,经济会倒退多少.将Grexit事件比喻为雷曼兄弟倒闭引发连锁反应,当是一个大到不能倒下的事件,欧元区多不想支持希腊都好,现在都要死撑着.在看淡的投资者兴波作浪后,还望有曙光可见.且看德国会否顺应民意,搞搞新意思,提出更多刺激欧盟经济方案.当然,更实际是钱,按德国最近表态可接受较高通胀率猜测,某程度上的印钞行动可能会启动,作为刺激经济的配合措施.

时局在变,又受欧债问题等政治牵引,点变都好,认为欧元体制解体的悲观论始终不可信.认知历史,欧洲曾被美国放弃”金本位”所伤,明白要有自己货币定位的重要,即使在目前艰难形势下也不会放弃欧元,欧盟现在是买时间修正游戏规则.目前大家不妨盯实美汇指数,若冲破82,技术上形成利好头肩底形势,即表示欧元转淡.不然,在82水平拉锯,显示当前希债问题尚在各方周旋中未有定案.

欧债问题尚在拉布中,股民是没可能避过大户每一波的兴波作浪攻势.从5月以来的港股跌浪中观察,到昨日第13个交易日,看淡的投资者首轮攻势似有暂缓之兆.一来,中移动(0941.HK)终被看淡的投资者移动,本周初由近88港元回落至83.1港元,累计跌5.57%,防守股亦抵不住看淡的投资者排山倒海的攻势,反映短期市场恐慌至极点,看淡的投资者再”CHOK”落,也怕会被反击.二来,有同事提醒留意金价的走势,2月以来金价一路而回,5月初至本周三反覆下跌,暂失抗通胀避险作用,至周四开始见有反弹势,可以是空头回补仓作怪,但是否预示当Grexit令欧洲银行业所受压力增加,倒迫全球央行联合放水时间将近,具抗通胀作用的黄金终显现其价值.三来,就是技术势,国指及恒指同日出现”锤头”,即指数寻底开始有抗跌迹象出现,收市高于开市水平,恒指昨收18,951,高于开市的18,787,但曾低见18,622.国指昨收9,577,高于开市的9,501,曾低见9,377.(009)