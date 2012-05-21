〔港报财经评论〕全球衰足十五年--信报5月21日

全球衰足十五年 /习广思

港股连跌多日,表演了两日弹散市,全面进入超卖区域,短期仍是有弹没升.恒指19,000点既已失守,相信下测去年第四季买货区底部即18,000点的机会不低.技术走势意义虽已不大,但黄金比率尚可作参考,恒指由低位16,170点反弹至21,760点,如果由高位回落61.8%的话,下一站将是18,305点.事实上,牛被屠,熊在散,最新牛证涌现在18,200-18,299点,恒指正在逐步寻底,看好的投资者把防守堡垒不断下移.本周或见技术反弹事实上,港股技术超卖,沽空比率高企增加轧淡仓机会,博反弹这种一两日的高难度动作,仍有人愿意一博,低残贱价股都是对象.目前第一个出现技术支持而止跌的是贵金属商品.上周四晚,金价触及即日低位1,526美元后,迅速出现技术支持反弹,周五收报1,591美元.

此外,周五晚债汇稍见休战,美债及德债息触及低位后止跌,美汇指数碰到81.76后后急回.不过,美股继续下跌,小型股罗素2,000指数率先回到200天线,标普500及纳指正向200天线进发,总要触到才见支持的,但各项资产初步到达技术支持位.尚未结束,继两电一煤回稳后,港机(0044.HK)上周五急挫,意味着天下未太平呢.掉过来看,这类防守股在大跌过后,应会再次成为资金避险码头.其次,最早被清仓的一批股,股价不合理地低残,则成为短线博反弹的对象,尤其是配合到中国刺激经济政策,反弹幅度可以很惊人,包括创维(0751.HK)在内的家电股便是一例,而在中国有望推出刺激基建投资的憧憬下,“铁、公、基”股份值得留意呢.

“明者远见于未萌,智者避危于未形”,对冲大鳄赚过大钱后,被媒体捧为明星,无论阁下认同与否,但他们能够在危机出现前看见问题的严重性,能够在趋势改变前避开危难,他们对世界的看法总值得一听一看.而且,今天他们所分析及预期的问题,虽不一定准确发生,也不一定帮到大家在股市走两转,但却是你未必想过的未来.欧债危机第三年,但希腊引发的动荡,有多无少,路愈来愈难行,痛苦愈来愈大.早在2008年沽空希债的Kyle Bass认为,世界已进入一个”新秩序”,叫大家不要相信政客们有能力解决债务危机,他们会不断告诉大家一切会好起来,问题拖到最后一刻,但却不知道自己在做什么.Bass一直认为,法国是欧洲最后一张骨牌,然后是日本,而日本是全球最高危的政府.(B03)

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(5月19日)

债市在呐喊 /习广思

牛在悲鸣,第二个星期,被屠个一乾二净,博反弹牛证聚集在18,800-19,199点之间,昨天全数被屠杀.尽管希腊未有重大新消息,评级轰炸是意料之事,但汇市翻波、欧罗续跌、澳元续挫、美元及日圆CarryTrade拆仓持续,亚洲区股市开市后急挫,恒指甫开市即告失守18,800点,逾70只牛证随即被屠,最低见18,622点,恒指跌幅收窄,全日下跌249点,收报18,951点,未能重回19,000点关口,大市成交额657亿港元,沽空比率上升至12.16%.眼下恒指及国企都见超卖,令市况急弹的机会大增,以几日”弹散市”而言,再弹散机会甚高呢.恒指19,000点是重要心理关口,是去年夏天跌市的第一个买货区,也是年底反弹阻力水平.技术上,恒指由16,170点升至21,760点,以黄金比率计回落50%的支持位,如今失守后,大有机会再逐级下试,以黄金比率回落61.8%计的话,下一站将是18,305点.事实上,再回看去年第四季,18,000点至19,000点是基金第一层买货区,在失守19,000点后,恒指再下试18,000点的机会不细.

恒指能否跌稳,中移动(0941.HK)、汇控(0005.HK)扮演住重要角色.过去一段日子,恒指全靠中移动充当定海神针,一是高息,二是防守功能,三是炒4G,但中移动维持近五个月的上升轨已被破坏,股价跌穿50天线支持位.汇控走势更坏,技术走势尚且不谈,但其”策略日”无法令投资者提高信心.昨天市况的一个特点是,部分防守股、公用股跌势已定,两电配合大成交上升,反映资金泊入这些公用股.新兴股市跌完再跌,甚有”自由落体”的味道,巴西、印度、南韩、俄股急跌,都因美元carry trade拆仓资金逆流,水涌入时急,撤退时亦凶.RBS分析员认为,投资者要小心美元流动性紧缩,亚洲区内汇市波动,如果美元继续呈强,对印度卢比、印尼卢比及离岸人民币的打击会最大,相反近年韩圜、泰铢因对外资依赖性减低,其货币所受冲击会较低.继印度央行干预后,南韩央行已经出手干预贬值,果真是家家有本难念的经,圆汇再急升令日本央行头痛,但新兴市场急流涌退亦令央行头痕.

却其实,股市虽然惊慌,但恒指尚未跌到去年10月或12月低位,美汇指数在去年12月高位待破,欧罗跌穿去年低位1.26的机会亦不低.然而,眼下债市反映的是较去年更大的恐惧.美债继续测试去年低位,10年期美债历史低位是1.67厘,周四晚下试1.7厘水平.30年期美债历史低位是2.69厘,周四晚下试2.83厘.正在呐喊的是德国债市,10年期及30年期德债息分别跌至1.42厘及2.07厘.债市疯狂的呐喊,当然离不开资金因素,君可见英国国债连日上升,30年长期债息因避险跌至1.85厘水平.然而,英国双底衰退,财政疲弱,但英国拥有AAA评级,再坏仍然有资金泊入.(B01)

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欧罗先反弹更有利破底 /苏子

虽然目前市场的恶劣气氛的确有利欧罗兑美元进一步跌破今年1月的1.2622低位.不过,昨天欧洲市入市前夕,当欧罗兑美元跌破前天的1.2664低位后却未见配合市场的恶劣气氛顺势考验低位,而且汇价在破位后”几经辛苦”才能跌至1.2640,其后更迅即强力反弹,不肯继续下试至今年的低位,如此古怪的走势,反映在接近今年低位时已吸引不少有胆识的短线投资者趁低买入,才能暂时成功力阻欧罗兑美元创出今年新低.欧罗兑美元已自上述低位回升至1.2720水平以上波动,完全收复前晚及昨天亚洲市的跌幅了.不少持有欧罗兑美元短仓的投资者不会贸然在现水平把仓位平掉,原因是目前市场的恶劣气氛只会使到他们对欧罗兑美元后市跌破今年低位、甚至1.25心理关口的信心与日俱增.相信更有不少已录得不俗利润的看淡的投资者,或在现水平继续加码建立短仓,以打赌欧罗兑美元进一步破关而下后所带来的丰厚回报.

至于这些加码沽出欧罗兑美元的看淡的投资者能否”大丰收”,那便要看昨晚欧罗兑美元能否明显在1.27关口以下收市了,倘若收低于1.27关口,反而在收市时更在日线图上呈现锤头利好形态,小心汇价有可能在1.2640低位找到短期重要支持,并自此低位作出较显着的超卖反弹浪,从而令到日线图上1.2622及1.2640这两个低位呈现利好后市的双底形态.不过,投资者注意,若欧罗兑美元真的在日线图上呈现双底利好形态,小心此形态或在希腊随时有可能退出欧罗区的负面因素所困扰下而再跌.换言之,稍后汇价若出现超卖反弹时,若希腊那边的恶劣情况仍未见有改善迹象,反而可视作一个候高建立短仓的良机.一旦欧罗兑美元在目前的超卖技术走势得到改善后才再下试今年低位,届时将几可肯定可以顺利破关而下,从而展开新一轮下跌浪.