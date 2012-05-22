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货币新闻 | 2012年 5月 22日 星期二 16:46 BJT

〔香港数据〕4月份CPI同比升4.7%,未来数月通胀可望进一步回落

路透香港5月22日电---香港统计处周二公布,4月综合消费物价指数(CPI)同比上涨4.7%,低于上月4.9%的涨幅;随着经济环境更为严峻以及区内通胀减慢,来自本地和外围的价格压力正得到纾缓,通胀可望在未来几个月进一步回落.

政府发言人表示,食品价格和私人房屋租金的升幅在4月份稍为缓和,但这些正面的发展某程度上被旅游费用的升幅加快所抵销.

剔除所有政府一次性纾困措施的影响,4月基本通胀率按年增幅为5.6%,与上月持平.

(单位:%) 2012年4月 2012年3月 2011年4月

综合消费物价指数 +4.7 +4.9 +4.6

甲类消费物价指数 +4.2 +4.3 +5.0

乙类消费物价指数 +5.0 +5.2 +4.5

丙类消费物价指数 +4.9 +5.1 +4.2

基本通胀率 +5.6 +5.6 +4.4

注: r代表修正. (完)

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--记者 陈敏; 审校 丁淑琴

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