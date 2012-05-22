〔香港数据〕4月份CPI同比升4.7%,未来数月通胀可望进一步回落

标题新闻：大众汽车旗下奥迪品牌因冷冻液泵过热隐患在中国召回68.1万辆，全球共召回约110万辆
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透香港5月22日电---香港统计处周二公布,4月综合消费物价指数(CPI)同比上涨4.7%,低于上月4.9%的涨幅;随着经济环境更为严峻以及区内通胀减慢,来自本地和外围的价格压力正得到纾缓,通胀可望在未来几个月进一步回落.
政府发言人表示,食品价格和私人房屋租金的升幅在4月份稍为缓和,但这些正面的发展某程度上被旅游费用的升幅加快所抵销.
剔除所有政府一次性纾困措施的影响,4月基本通胀率按年增幅为5.6%,与上月持平.
(单位:%) 2012年4月 2012年3月 2011年4月
综合消费物价指数 +4.7 +4.9 +4.6
甲类消费物价指数 +4.2 +4.3 +5.0
乙类消费物价指数 +5.0 +5.2 +4.5
丙类消费物价指数 +4.9 +5.1 +4.2
基本通胀率 +5.6 +5.6 +4.4
注: r代表修正. (完)
浏览香港经济相关新闻,请点选[HK-ECI-CMN]
浏览政府刊载于网页上的新闻稿,请点选(here)
--记者 陈敏; 审校 丁淑琴
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选