〔香港数据〕4月份CPI同比升4.7%,未来数月通胀可望进一步回落

路透香港5月22日电---香港统计处周二公布,4月综合消费物价指数(CPI)同比上涨4.7%,低于上月4.9%的涨幅;随着经济环境更为严峻以及区内通胀减慢,来自本地和外围的价格压力正得到纾缓,通胀可望在未来几个月进一步回落.

政府发言人表示,食品价格和私人房屋租金的升幅在4月份稍为缓和,但这些正面的发展某程度上被旅游费用的升幅加快所抵销.