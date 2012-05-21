《香港报摘》--经济日报5月22日

《台湾报摘》--工商时报、经济日报2月22日
--中华电和有线电视宽频大战即将开打，富邦集团暨台湾大哥大董事长蔡明忠正号召有线电视系统台合组联盟、合盖台湾的第二条宽频高速公路，对抗中华电信。
* 要闻版头条:
--二手楼价上周冲破1997年高峰,而豪宅租金也开始发力.据悉,恒基建地产(0012.HK)西半山豪宅"天汇"一个顶层复式单位,以月租125万港元租出,每平方尺租164港元,均创全港住宅(服务式住宅除外)新高.有传今次"天价"承租的是法国领事.
* 其他:
--每三年就总部根据地进行检讨的汇丰控股(0005.HK)(HSBA.L),行政总裁欧智华(Stuart Gulliver)表示,检讨会无限期押后,直至监管规例出台为止,换言之短期内总部仍会留守伦敦,不会迁到香港.
--停牌逾月的宝姿(0589.HK)揭出在过往两年半,曾未经披露向主席及大股东、子公司董事及关连人士等提供贷款,总额逾7.8亿港元.其主席陈汉杰已于上周五辞职,公司已申请今日复牌.
--星期日泰晤士报引述消息指,和黄0013.HK若未能确保取得英国的4G频谱,可能撤出当地流动电讯市场.和黄昨反驳,指毫无事实根据.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 梁慧仪; 审校 林高丽
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--中华电和有线电视宽频大战即将开打，富邦集团暨台湾大哥大董事长蔡明忠正号召有线电视系统台合组联盟、合盖台湾的第二条宽频高速公路，对抗中华电信。
--滙丰税前盈利数字远逊预期，再加上第二轮回购额令市场失望，双重打击下拖累滙丰股价急速回吐，单日急跌5%，伦敦股价折算收报64.4港元，险守64关，较港低1.15港元。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日 时间 国家 规模 发行细节 ) 2/22 美国 发售两年期浮息债券 2/22 美国 发售五年期公债 2/22 德国 标售30年期联邦债券 2/23 美国 发售七年期公债 2/23 意大利 标售零息/通胀保值债券(BTPi) 2/23 日本 标售三个月期贴现国库券 2/23 日本 标售20年期公债