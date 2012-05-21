《香港报摘》--经济日报5月22日

* 要闻版头条:

--二手楼价上周冲破1997年高峰,而豪宅租金也开始发力.据悉,恒基建地产(0012.HK)西半山豪宅"天汇"一个顶层复式单位,以月租125万港元租出,每平方尺租164港元,均创全港住宅(服务式住宅除外)新高.有传今次"天价"承租的是法国领事.

* 其他:

--每三年就总部根据地进行检讨的汇丰控股(0005.HK)(HSBA.L),行政总裁欧智华(Stuart Gulliver)表示,检讨会无限期押后,直至监管规例出台为止,换言之短期内总部仍会留守伦敦,不会迁到香港.

--停牌逾月的宝姿(0589.HK)揭出在过往两年半,曾未经披露向主席及大股东、子公司董事及关连人士等提供贷款,总额逾7.8亿港元.其主席陈汉杰已于上周五辞职,公司已申请今日复牌.

--星期日泰晤士报引述消息指,和黄0013.HK若未能确保取得英国的4G频谱,可能撤出当地流动电讯市场.和黄昨反驳,指毫无事实根据.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 梁慧仪; 审校 林高丽

台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]