〔香港个股〕宝姿时装发现漏报关联交易贷款后主席辞任,股票今日复牌

路透香港5月22日电---自3月底起停牌的宝姿时装有限公司(0589.HK)公告称,公司于2010年1月至今年5月期间,发现多宗与前主席陈汉杰或其相关人士的关联交易贷款,未有按规定作出披露,董事会已采取了补救措施,而陈汉杰亦已于上周五辞去主席和执行董事职务.

宝姿时装是以大中华市场为主的中高档服饰品牌业者,公司的声明称,自发现上述交易后,已聘请独立专业顾问FTI谘询公司,进行全面审查并就改善公司的内部监控提出意见,以确保将来对上市规则的遵守.

由于上述未有披露的关联交易,导致了公司延迟披露2011年度的业绩,而公司经重列2010年度的相关财务资料后,已发布去年度的业绩,而公司股份自3月28日起暂停买卖,并将于今天(周二)恢复交易.

停牌前,宝姿最后报价为11.4港元.(完)

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