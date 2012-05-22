〔香港个股〕宝姿时装发现漏报关联交易贷款后主席辞任,股票今日复牌

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港5月22日电---自3月底起停牌的宝姿时装有限公司(0589.HK)公告称,公司于2010年1月至今年5月期间,发现多宗与前主席陈汉杰或其相关人士的关联交易贷款,未有按规定作出披露,董事会已采取了补救措施,而陈汉杰亦已于上周五辞去主席和执行董事职务.
宝姿时装是以大中华市场为主的中高档服饰品牌业者,公司的声明称,自发现上述交易后,已聘请独立专业顾问FTI谘询公司,进行全面审查并就改善公司的内部监控提出意见,以确保将来对上市规则的遵守.
由于上述未有披露的关联交易,导致了公司延迟披露2011年度的业绩,而公司经重列2010年度的相关财务资料后,已发布去年度的业绩,而公司股份自3月28日起暂停买卖,并将于今天(周二)恢复交易.
停牌前,宝姿最后报价为11.4港元.(完)
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--记者 梁慧仪; 审校 林高丽
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。