《香港报摘》--信报5月22日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 要闻版头条:
--2008年可口可乐(KO.N)收购汇源果汁(1886.HK)轰动中外,汇源股价更被炒高,但因未获商务部批准而告吹.据财政司司长曾俊华向市场失当行为审裁处提交的通知文件显示,当时汇源曾发生涉嫌内幕交易行为,涉事人孙敏的丈夫是《新财富》富豪榜的民企富豪莫峰.
* 其他:
--房屋协会推售本港首个只能售予港人的住宅项目--长沙湾"喜雅",示范单位连日大排长龙,该会昨日发出首张60个单位价单,即供平均尺价7,337港元,入场费379.4港万元,贴近现水平楼价.
--据市场消息透露,华晨汽车(1114.HK)持有的发动机制造商新晨中国,原计划本月中旬进行上市聆讯,但碍于近日市况波动,加上公司还有问题需要解答,故暂时放缓聆讯时间.市传新晨中国是次拟来港集资最少约1亿美元.
--成功夺回"王老吉"商标的广州药业(0874.HK)< 600332.SS>母公司广药集团昨天表示,集团将自行接管品牌,预计新包装的”红罐王老吉"凉茶将于下月初面世,冀在八年内将其年销量增三倍,至600亿元人民币.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 梁慧仪; 审校 乔艳红
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。