《香港报摘》--信报5月22日

* 要闻版头条:

--2008年可口可乐(KO.N)收购汇源果汁(1886.HK)轰动中外,汇源股价更被炒高,但因未获商务部批准而告吹.据财政司司长曾俊华向市场失当行为审裁处提交的通知文件显示,当时汇源曾发生涉嫌内幕交易行为,涉事人孙敏的丈夫是《新财富》富豪榜的民企富豪莫峰.

* 其他:

--房屋协会推售本港首个只能售予港人的住宅项目--长沙湾"喜雅",示范单位连日大排长龙,该会昨日发出首张60个单位价单,即供平均尺价7,337港元,入场费379.4港万元,贴近现水平楼价.

--据市场消息透露,华晨汽车(1114.HK)持有的发动机制造商新晨中国,原计划本月中旬进行上市聆讯,但碍于近日市况波动,加上公司还有问题需要解答,故暂时放缓聆讯时间.市传新晨中国是次拟来港集资最少约1亿美元.

--成功夺回"王老吉"商标的广州药业(0874.HK)< 600332.SS>母公司广药集团昨天表示,集团将自行接管品牌,预计新包装的”红罐王老吉"凉茶将于下月初面世,冀在八年内将其年销量增三倍,至600亿元人民币.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 梁慧仪; 审校 乔艳红

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