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亚洲 | 2012年 5月 22日 星期二 08:04 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--5月22日

路透香港5月22日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.7636港元HKD=)

  美国股市周一上涨逾1%,道琼工业指数.DJI收涨135.10点,或1.09%,至12,504.48点;标准普尔500指数终止六日连跌,在录得近六个月最大单周跌幅后反弹.但Facebook继首演不尽人意后,于第二个交易日重挫.[ID:nSB1559422]


公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                              (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
-------------------------------------------------------------------------------------
中海油  (0883.HK)   (CEO.N)  186.400    2.28      28238            14.471       1.34
中国铝业(2600.HK)   (ACH.N)   10.660    4.92     117590             3.310       1.86
中国移动(0941.HK)   (CHL.N)   52.770    0.55     216494            81.937      -0.26
中国人寿(2628.HK)   (LFC.N)   35.870    2.96     117705            18.565       1.67
中石油  (0857.HK)   (PTR.N)  132.330    2.84      61284            10.274       1.12
中石化  (0386.HK)   (SNP.N)   92.720    0.57      43142             7.198       1.10
汇丰控股(0005.HK)   HBC.N   41.010    1.61     439866            63.677       0.91
中电信  (0728.HK)   (CHA.N)   46.570   -0.53      30884             3.616       0.43
中国联通(0762.HK)   (CHU.N)   15.210    1.88     369203            11.808       0.07
兖州煤业(1171.HK)   YZC.N   17.470    4.17     122978            13.563       1.67
华能国际(0902.HK)   (HNP.N)   25.080    2.49      48509             4.868      -0.66
南方航空(1055.HK)   (ZNH.N)   21.480    1.56       7511             3.335       1.07
东方航空(0670.HK)   (CEA.N)   15.250    2.01       3494             1.184     -49.40
中芯国际(0981.HK)   (SMI.N)    2.210    3.76       9781             0.343      -1.96 (完)

  --整理 梁慧仪

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