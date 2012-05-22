《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--5月22日

路透香港5月22日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.7636港元HKD=) 美国股市周一上涨逾1%,道琼工业指数.DJI收涨135.10点,或1.09%,至12,504.48点;标准普尔500指数终止六日连跌,在录得近六个月最大单周跌幅后反弹.但Facebook继首演不尽人意后,于第二个交易日重挫.[ID:nSB1559422] 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 ( 0883.HK ) ( CEO.N ) 186.400 2.28 28238 14.471 1.34 中国铝业( 2600.HK ) ( ACH.N ) 10.660 4.92 117590 3.310 1.86 中国移动( 0941.HK ) ( CHL.N ) 52.770 0.55 216494 81.937 -0.26 中国人寿( 2628.HK ) ( LFC.N ) 35.870 2.96 117705 18.565 1.67 中石油 ( 0857.HK ) ( PTR.N ) 132.330 2.84 61284 10.274 1.12 中石化 ( 0386.HK ) ( SNP.N ) 92.720 0.57 43142 7.198 1.10 汇丰控股( 0005.HK ) HBC.N 41.010 1.61 439866 63.677 0.91 中电信 ( 0728.HK ) ( CHA.N ) 46.570 -0.53 30884 3.616 0.43 中国联通( 0762.HK ) ( CHU.N ) 15.210 1.88 369203 11.808 0.07 兖州煤业( 1171.HK ) YZC.N 17.470 4.17 122978 13.563 1.67 华能国际( 0902.HK ) ( HNP.N ) 25.080 2.49 48509 4.868 -0.66 南方航空( 1055.HK ) ( ZNH.N ) 21.480 1.56 7511 3.335 1.07 东方航空( 0670.HK ) ( CEA.N ) 15.250 2.01 3494 1.184 -49.40 中芯国际( 0981.HK ) ( SMI.N ) 2.210 3.76 9781 0.343 -1.96 (完) --整理 梁慧仪