《交易视点》银行业景气度迎来拐点,其转债可配置但交易价值弱--中金

路透上海5月22日电---中国国际金融公司最新发布的可转债策略周报指出,中国银行业景气度已迎来拐点,相关转债配置价值仍存,但交易价值更弱.

报告并指出,5、6月份是传统的股市低迷月份,可转债也可能存在战略性建仓机会.但股市调整和新券供给是两个先决条件.

**策略观点**

上周转债市场表现再次表明：股市震荡市仍是大背景，纯债市场的机会成本仍是转债市场的最大风险点，行业分布不足仍是明显缺陷。

在股市震荡市、机会成本较高背景下，控制仓位、不追涨是正确的，之前也曾建议“在前期股市反弹高点附近和5 月中旬供给窗口重新打开时把握小规模波段操作机会”，而增持要“宁缺毋滥”。

转债市场短期预期仍将呈现非常窄幅的波动，交易性机会并不多，把握起来难度也较大。我们仍坚持“悲观中买入、乐观中卖出”的震荡市操作策略，经过近期下跌，关注点应转向低吸机会，但目前增持理由还不充分。5、6 月份两个传统的“股市低迷月份”可能存在战略性建仓机会，但股市调整和新券供给是两个先决条件。

时点上，关注市场对经济增长和欧债危机悲观预期趋于一致的时刻，债市完成完整的牛市周期是明显信号，短期耐心等待新券供给消息兑现。价位上，3 月底、4 月初的低位仍将是不少转债短期价格底部。短期如果股市反弹，建议仓位较高投资者兑现部分获利并为新券腾挪仓位。

**银行个券**

银行转债：行业层面，银行业景气度已经迎来拐点，净息差未来将继续下行，而资产质量、监管风险、非对称降息也值得警惕。业绩

分配不足以带来正股的大幅上涨，但至少增强了正股的抗跌性。

在基本面缺乏刺激因素，但存在估值支撑背景下，银行股弹性将变得更差，“类债券”属性将更为清晰。对转债而言，转债价格对质押回购放开利好已经有了充分的反应，投资者持有转债还是信用债根本上还要看两者本身的相对价值。而工行转债由于股性更强、基本面更扎实，面临的情况要稍特殊，尤其是股票投资者对工行转债的关注度较高。

但当前市场环境下，还不足以推动其估值的大幅上涨。总体来看，银行转债的配置价值仍存在，但交易价值可能更为弱化，建议控制仓位并为增持新券腾挪仓位。工行转债仍是首选个券，中行转债在95-97 元之间都可以关注其增持机会，不追涨。

**海运、恒丰转债**

海运、恒丰正股上周表现抢眼。其中，海运受益于同板块公司的概念炒作，缺乏基本面基础。该转债持有者可关注本周初的兑现机会。而恒丰正股受益于卷烟减害降焦政策。恒丰转债本身波段机会难于把握，追涨价值不大。但如果未来转债价格回资料来源：天相系统，中金公司研究落到110元附近或以下，建议投资者继续择机增持。(完)