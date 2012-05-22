《香港报摘》--其他报纸重要消息5月22日

* 明报:

--日产汽车(Nissan)全球市场营销通讯副总裁Simon Sproule表示,旗下豪华房车品牌Infiniti将于中国设厂,以配合内地市场发展.他表示,目标是在内地的Infiniti销售占全球一成.

* 星岛日报:

--金融管理局总裁陈德霖表示,若楼价及交投量都显示整体楼市延续上升周期,金管局会再推收紧措施,同时亦要预防按揭质素转坏,拖累金融系统的风险.

--银联通宝(Jetco)宣布,中国银联将入股银通,相当于一家成员银行,即占股约1/32,双方会共同在内地、本港及澳门开拓银行卡跨境支付服务,即"电子钱包"业务,预计最快今年底将投放市场.

* 苹果日报:

--消息透露,香港政府最多100亿港元的通胀挂钩政府债券(iBond),确定于6月5日至13日向公众销售,下月22日正式发行,25日挂牌上市.

* 东方日报:

--华电国际(1071.HK)(600027.SS)同系华电福新能源,以及内地最大重型卡车HVAC系统供应商协众国际,正部署来港上市,然而市传从中铝(2600.HK)(601600.SS)母公司分拆的秘鲁铜矿业务中铝矿业国际下周初始落实招股.

--电脑生产商苹果(AAPL.O)与唯冠国际(0334.HK)就内地"IPAD"商标在中港两地打官司,本港高院早前批准唯冠在本港官司中加入内地及台湾法律专家意见,但苹果指唯冠没有遵守限令,唯冠所加入的专家意见并非回应苹果一方的专家意见.

--根据联交所资料显示,会德丰(0020.HK)于上周四(17日)增持远洋地产(3377.HK)215万股,每股作价2.98港元,涉资640万港元,最新持股量增至6.02%.

* 文汇报:

--汇丰(0005.HK)(HSBA.L)亚太区行政总裁王冬胜表示,本港楼价于今年首季开始攀升,主要是来自去年下半年经济不确定买家未敢入市,所带来的压抑需求.他又指欧债危机如今再变炽热,楼价升至目前水平时,投资者应该小心,置业时应量力而为.

--香港证监会发表谘询总结,公布对"证券及期货事务监察委员会持牌人或注册人操守准则"作出修订,以支持金融纠纷调解中心成立,以及加强监管架构.

--TCL多媒体(1070.HK)表示,旗下今年上市的LED背光液晶电视机产品均符合国家一级能耗标准,已通过一级能耗标准备案的产品型号数量超过200个.

* 大公报:

--在柬埔寨金边拥有唯一赌场经营权的金界(3918.HK),积极开拓周边的新客源,管理层更透露,有意在越南兴建新酒店项目,发展角子机博彩业务.

--随着本地商用航空市场快速增长和私人飞机的增多,总投资为1.7亿港元的香港商用航空中心3号飞机库周一(21日)正式启用,将本港商用航空飞机库容量大幅提升55%. (完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 萧萍; 审校 林高丽

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