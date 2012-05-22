《香港重要政经日程》--5月22日-5月28日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
=====================今日香港主要政经消息==========================
5月22日(周二)
-- 公布4月份消费物价指数.
--09:30 中国人寿(2628.HK)在北京举行股东周年大会.
--09:30 佐丹奴(0709.HK)股东周年大会.
--10:00 恒富控股(0643.HK)股东周年大会.
--10:00 中国远洋(1919.HK)股东周年大会.
--10:00 恒安国际(1044.HK)股东周年大会.
--10:30 中国金石(1380.HK)股东周年大会.
--11:00 国华(0370.HK)股东周年大会.
--11:00 银河娱乐(0027.HK)股东周年大会.
--11:30 安莉芳(1388.HK)股东周年大会.
--12:00 汇贤产业信托(87001.HK)股东周年大会.
--13:15 证监会行政总裁裁欧达礼出席外国记者会午餐演讲.
--16:00 PRADA(1913.HK)股东周年大会.
=====================近日香港主要政经消息==========================
5月23日(周三)
-- 英皇金融(0717.HK)公布中期业绩.
-- 冠捷科技(0903.HK)公布首季业绩.
-- 伟易达(0303.HK)公布全年业绩.
--09:00 中石油(0857.HK)在中国举行股东周年大会.
--09:30 中国建材(3323.HK)在中国举行股东周年大会.
--10:00 维达国际(3331.HK)股东周年大会.
--10:30 莱蒙国际(3688.HK)股东周年大会.
--11:00 卓悦(0653.HK)股东周年大会.
--14:30 青蛙王子(1259.HK)股东周年大会.
--14:45 长江基建(1038.HK)股东周年大会.
--15:00 联想集团(0992.HK)公布全年业绩电话会议.
--15:00 雅视光学(1120.HK)股东周年大会.
--15:00 熔盛重工(1101.HK)股东周年大会.
--15:00 中国无线(2369.HK)股东周年大会.
--15:30 星岛(1105.HK)股东周年大会.
--16:00 新濠博亚6883.HK股东周年大会.
5月24日(周四)
-- 公布4月份出入口数据.
-- 金山软件(3888.HK)公布首季业绩.
-- 太平洋恩利(1174.HK)公布中期业绩.
--09:00 中国东方集团(0581.HK)股东周年大会.
--09:30 北京金隅(2009.HK)在中国举行股东周年大会.
--10:00 中国国航(0753.HK)在中国举行股东周年大会.
--10:00 稻香(0573.HK)股东周年大会.
--10:00 Mongolian Mining(0975.HK)股东周年大会.
--10:00 联合水泥(1312.HK)股东周年大会.
--14:30 广南集团(1203.HK)股东周年大会.
--15:00 建业地产(0832.HK)股东周年大会.
--15:00 中国地板(2083.HK)股东周年大会.
--15:00 冠捷科技(0903.HK)股东周年大会.
5月25日(周五)
-- 佐丹奴(0709.HK)公布首季业绩.
-- 国美电器(0493.HK)公布首季业绩.
-- I.T.(0999.HK)公布全年业绩.
-- 网龙(0777.HK)公布首季业绩.
--09:00 中兴通讯(0763.HK)在中国举行股东周年大会.
--09:00 中煤能源(1898.HK)在中国举行股东周年大会.
--09:30 21控股(1003.HK)股东周年大会.
--09:30 阿里巴巴1688.HK股东特别大会.
--09:30 中国神华(1088.HK)在中国举行股东周年大会.
--10:00 安徽皖通高速公路(0995.HK)在中国举行股东周年大会.
--10:00 好孩子(1086.HK)股东周年大会.
--10:00 安东油田(3337.HK)在中国举行股东周年大会.
--11:00 华人置业(0127.HK)股东周年大会.
--11:00 广州富力地产(2777.HK)在中国举行股东周年大会.
--12:00 城市电讯(1137.HK)股东特别大会.
--12:00 和记黄埔0013.HK股东周年大会.
--12:00 美联集团(1200.HK)股东周年大会.
--14:30 亚洲水泥(0743.HK)股东周年大会.
--14:30 台泥国际(1136.HK)股东周年大会.
--14:45 长江实业(0001.HK)股东周年大会.
--15:00 上海实业控股(0363.HK)股东周年大会.
--15:30 华润创业(0291.HK)股东周年大会.
--16:00 中海油(0883.HK)股东周年大会.
*5月28日(周一)
-- 利信达(0738.HK)公布全年业绩.
-- 明丰珠宝(0860.HK)公布中期业绩.
-- 康师傅(0322.HK)公布首季业绩.
--09:00 三林环球3938.HK股东特别大会.
--09:00 紫金矿业(2899.HK)在中国举行股东周年大会.
--09:00 京客隆(0814.HK)在中国举行股东周年大会.
--09:30 建滔化工(0148.HK)股东周年大会.
--10:00 保利协鑫(3800.HK)股东周年大会.
--10:00 深高速(0548.HK)在中国举行股东周年大会.
--11:00 中国长远(0110.HK)股东周年大会.
--11:00 建滔积层板(1888.HK)股东周年大会.
--11:00 中国海淀(0256.HK)股东周年大会.
--11:00 中国镍资源(2889.HK)股东特别大会.
--14:30 克莉丝汀(1210.HK)股东周年大会.
--14:30 西部水泥(2233.HK)股东周年大会.
--15:00 中国建筑国际(3311.HK)股东周年大会.
--15:00 广豪国际(0844.HK)股东周年大会.
注: 1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)
--整理 梁慧仪
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。