〔港报社评〕遏楼泡责任,不应留下任政府--经济日报5月22日

金管局总裁陈德霖昨指香港楼市前景非常难确定,未拟加推遏抑楼市措施.惟近日楼市成交转冷只是受股市下跌拖累,推动楼价上升因素未见有变,港府为稳楼市而收紧按揭等仍需尽早推,续拖而将问题留下任政府,明显有负职责.

陈德霖表示目前银行体系仍稳健,是否再出招调控楼市要视乎市民供楼负担能力、楼市成交量等.若楼市再进入上升周期,金管局会再出招,但陈德指现时楼市仍未看透,意味现时无意再出新招.惟此恐过于保守,既不符民意,亦不利及早拆弹.

港府续只出口术,仅指未来有需要时会果断出招,口惠实不至,自然难免令市民更加相信现政府在只余个多月任期下,已绕起双手不作为,一切问题留给快将上任的梁振英政府解决.但将问题留给下届,听任楼市泡沫续胀,显然有负市民所托.政府包括金管局,若因担心欧债危机而宁愿审慎,也只应对楼市不下重药,但仍要下预防轻药,而非不作为.

要下预防轻药,港府应做的是在按揭方面下药,尤其针对非首次置业者,降低楼按成数、收紧审批、限制供款年期等,为楼市浇冷水;此药力不重,对有实力的首次置业人士影响轻微,且措施弹性亦高,日后如有需要亦可快速调整.

要从根本上扭转香港楼市的不健康发展,靠的是新政府设定长远土地与楼市规划与政策,但此是远水,要避免香港再遭楼市泡沫爆破的经济与民生冲击,就须港府及时、有效的微调措施,下任政府固然任重道远,现任政府亦不能坐等任期完结,必须有一天在任、一天尽力为民的负责态度.(A10)