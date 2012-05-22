〔港报社评〕港府连环示警楼价难免受压--信报5月22日

金融管理局总裁陈德霖昨天示警,近月楼市再度飙升,但面对欧债危机一触即发,楼市前景难以看透,若楼价和交投量持续飙升,会考虑采取“反周期”措施.可以看到,3天之内,港府连环对楼市两番示警,的确显示当前楼价波动风险,有随经济与楼市表现背驰而不断升温之势.

港府官员3日间两番对楼价急升的风险发出警告,反映对当前外围金融和经济环境变化的负面冲击,不敢掉以轻心.事实上,欧债危机恶化、全球经济前景不明朗,香港经济有进一步下滑之虞,就业市场畅旺之势可能逆转,一旦资产价格急跌,不仅银行体系承受压力,业主个人或家庭对价格萎缩波动的冲击,也不容易抵御.

若楼市继后再上升,金管局总裁表明,会因应推出“反周期”措施,意味在目前欧美金融和经济形势变化高度不确定下,政府有强烈的“干预”动机,成为楼价波动或加快楼价从高位回落调整的最大风险来源.

面对欧债危机恶化、内外经济形势风雨连绵、楼价波动的多种风险因素明显浮现,政府向置业者提出警示,为升市降温,无可厚非.但如何保持楼市稳定发展,以全面的市场信息,包括成交量、银行信贷状况、供楼负担比率等指标,在供应面和需求面制订平衡政策,促进市场有序发展和正常调整,可以说是更根本的土地房屋政策方针.(A02)