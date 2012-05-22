〔港报社评〕村民恶言威吓阻清拆,政府须显示执法决心--明报5月22日

元朗大棠荔枝山庄霸占官地,构建设施作牟利用途,地政总署雇请承建商清拆,被声称自发村民阻挠,出言恐吓甚至袭击,事态发展视乎政府是否欺善怕恶.荔枝山庄事件有指标性,若政府怯懦而屈服让步,日后清拆新界村屋僭建则无法顺利执法.因此,政府必须显示执法决心.

政府清拆荔枝山庄,并无退路,因为接下来当局要陆续整顿新界村屋僭建,就此,已有新界人不断散布不惜流血、保家卫族等说法,现在部分村民在荔枝山庄的做法,是否预演,值得关注.因此,若政府缺乏执法决心,不全数收回荔枝山庄所占用官地,则日后清拆新界村屋僭建,只要有人照办煮碗,纠合村民叫嚣冲击执法人员,政府处理新界村屋僭建就更加举步维艰了.村民日后会采取什么行动抗拒清拆僭建,难以预估,香港是法治之区,在政府行为合法合理面前,若违法一方非理性行事,他们就要考虑是否愿意付出代价,前提是政府必须坚定执法.

荔枝山庄霸占官地,是一个标志性个案.首先,霸占历时18年,涉及官地曾经广达82万方尺;另外,荔枝山庄所霸占官地,被用作商业牟利,按梁福元的说法,山庄的违建牌楼,曾有数百万人参观及拍照,若此说符合事实,历年累计,山庄的营业额甚为可观.就这个罕有个案,当局清拆之后,应该采取跟进行动,包括是否检控和追讨相关费用,而山庄占用官地作牟利用途,当局应研议是否构成刑事罪行,以对其他类似情况收杀一儆百之效.(A05)