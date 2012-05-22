〔港报社评〕公屋加租合理,机制宜计入通胀 --文汇报5月22日

房委会建议全港70万公屋租户,9月加租10%,每月加幅由25-352港元不等.按照公屋租金可加可减机制,居民应予以理解.需要留意的是,现有的公屋租金可加可减机制,没有计算通胀因素,这容易导致加多减少,增加公屋居民的生活压力.当局应在检讨机制时加入通胀因素,令公屋租金调整机制更反映公屋居民的实际收入.

公屋的兴建、管理、维护涉及庞大的公帑.设立租金可加可减机制,就是建立一套租户能够负担、又具弹性的公屋租金政策.按照机制上调租金,除了增加公屋运作的可持续性外,亦是体现公屋居民在得到公帑资助下,平衡公屋居民与纳税人的利益.公屋在租户收入增加时相应上调租金亦合情合理.而且,为纾缓公屋租户的负担,今年的财政预算案已宣布本年度免租2个月,7-8月份的租金由政府代缴,降低了此次加租对公屋租户的实际影响.

有意见认为,公屋租金可加可减机制没有计算通胀这项重要因素,不能充分反映社会实情.通胀对基层市民的影响最大,因为基层市民绝大部分收入都会用在生活必需品上,物价上涨其实会抵消了市民收入的升幅.忽略了通胀因素,可加可减容易变成有加无减,或加多减少.

目前市民对公屋的需求越来越大,房委会要应付庞大的公屋建筑及维护开支,财政负担日益沉重.公屋最主要的功能是照顾基层市民,更应注意资源善用,房委会应加强审查,加快公屋富户流出公屋系统,让公屋资源给予最有需要的人士,减轻不断增建公屋的压力,以减轻房委会的负担,维持公屋的可持续发展.(A03)