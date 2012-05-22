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亚洲 | 2012年 5月 22日 星期二 09:03 BJT

〔港报社评〕楼市入盛夏,降温不能靠一招--星岛日报5月22日

楼市由小阳春发展到楼价进入“高温盛夏”,首个“港人港楼”盘开售,反应热烈.现时整体楼价指数已经升穿去年的历史高位,虽然金融管理局表明会随时出招调控,但限按治标不治本,最终仍要调整底子,才能避免发烧失控.

避免楼价暴涨增加泡沫风险,治本之道在于解决供求失衡.政府早前增加卖地,尚要等一段时间才建成住宅应市,不过,近来屯门、将军澳和沙田车公庙马铁站上盖,都有大型新盘如箭在弦蓄势待发,几个大发展商都做好了销售部署,仍然未获得政府批出售楼同意书,导致这一阵子市场楼荒的感觉比较强烈.政府宜加快审批,避免加剧短期内的供不应求,刺激楼价进一步上升.

政府最近两年多番出招,外围经济迭起风浪,可是楼价稍跌后又回升到比以前更高的水平,令部分市民重拾楼价大涨小回的概念,对于各种危机警告则视为狼来了.如果市民削弱了风险意识,楼价重新飙升,当有一天狼真的来了,例如希腊国债终于爆煲,产生比雷曼爆煲威力更大的金融海啸,碰上当年增加卖地的楼盘陆续推出应市,加上“置安心”和居屋推盘,楼价硬着陆,不只买家个人付出惨痛的代价,社会亦要冒上重演回归初期的不稳风险.

楼市今夏再度升温,当局继续提醒市民风险,买楼要量力而为外,必要时须果断出招降温,不等新政府上场才有所动作,以免出现一个多月的政策按兵不动空档,这方面不难与候任特首取得默契,让楼市较为平稳发展.(A05)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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