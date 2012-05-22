〔港报社评〕楼市入盛夏,降温不能靠一招--星岛日报5月22日

政府最近两年多番出招,外围经济迭起风浪,可是楼价稍跌后又回升到比以前更高的水平,令部分市民重拾楼价大涨小回的概念,对于各种危机警告则视为狼来了.如果市民削弱了风险意识,楼价重新飙升,当有一天狼真的来了,例如希腊国债终于爆煲,产生比雷曼爆煲威力更大的金融海啸,碰上当年增加卖地的楼盘陆续推出应市,加上“置安心”和居屋推盘,楼价硬着陆,不只买家个人付出惨痛的代价,社会亦要冒上重演回归初期的不稳风险.