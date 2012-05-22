〔港报社评〕楼市入盛夏,降温不能靠一招--星岛日报5月22日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
楼市由小阳春发展到楼价进入“高温盛夏”,首个“港人港楼”盘开售,反应热烈.现时整体楼价指数已经升穿去年的历史高位,虽然金融管理局表明会随时出招调控,但限按治标不治本,最终仍要调整底子,才能避免发烧失控.
避免楼价暴涨增加泡沫风险,治本之道在于解决供求失衡.政府早前增加卖地,尚要等一段时间才建成住宅应市,不过,近来屯门、将军澳和沙田车公庙马铁站上盖,都有大型新盘如箭在弦蓄势待发,几个大发展商都做好了销售部署,仍然未获得政府批出售楼同意书,导致这一阵子市场楼荒的感觉比较强烈.政府宜加快审批,避免加剧短期内的供不应求,刺激楼价进一步上升.
政府最近两年多番出招,外围经济迭起风浪,可是楼价稍跌后又回升到比以前更高的水平,令部分市民重拾楼价大涨小回的概念,对于各种危机警告则视为狼来了.如果市民削弱了风险意识,楼价重新飙升,当有一天狼真的来了,例如希腊国债终于爆煲,产生比雷曼爆煲威力更大的金融海啸,碰上当年增加卖地的楼盘陆续推出应市,加上“置安心”和居屋推盘,楼价硬着陆,不只买家个人付出惨痛的代价,社会亦要冒上重演回归初期的不稳风险.
楼市今夏再度升温,当局继续提醒市民风险,买楼要量力而为外,必要时须果断出招降温,不等新政府上场才有所动作,以免出现一个多月的政策按兵不动空档,这方面不难与候任特首取得默契,让楼市较为平稳发展.(A05)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。