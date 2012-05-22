〔港报财经评论〕兜个大弯Grexit升温--信报5月22日

兜个大弯Grexit升温 /习广思

经过连日大跌后,市场有见初步喘定下来,先是金价触及技术性支持位,债汇在关键转折位前稍停,股市连日暴跌后喘定,但是弱势已经形成,短期内难以扭转.汇控(0005.HK)在庞大沽压下股价下跌,恒指靠中移动(0941.HK)及众多内银股支撑,可惜反弹乏力,在18,800点找到支持,收报18,922点,全日下跌29点.投资者对博反弹未有太大信心,多抱观望态度居多,大市成交额460亿港元,沽空比率回落至9%.港股在超卖情况下,随时出现反弹,而事实上,昨天指数虽然乏力,但大市有近645只股份录得升幅,部分残弱股率先在成交不大情况下反弹.自从中国4月份出口数据急速放缓,再加上零售增长亦告减速后,市场对增长见底的时间推后,第二季仍会探底,可能要到第三季才会反弹.但是,数据差劣先带来惊吓,接住就是救市憧憬,近期市场对中国救市的预期升温.

事实上,有关”铁公基”刺激措施陆续出台,铁路部获得银行逾2万亿元人民币的授信,加上上周有关节能及家电的补贴措施,有形之手开始出手.未来两个月内,应有类似刺激措施陆续出台,以致相关股份可以在中短线内看好.市场开始发现,中国经济并非原来预期般稳健,甚至较想像中还要脆弱,或者成思危过往的说话充满水分,但目前经济较2009年更严峻的说话却不是毫无可能.分别是,2009年有4万亿港元,这一次肯定没有,而且政策都是细眉细眼.故此,放水有所憧憬,却不宜过分憧憬.经过长达大半年讨价还价,无数个峰会的扰攘,欧洲一度从痛苦的深渊走出来,却原来,兜了一个大圈,一切都只是重返原地.去年12月初,欧洲峰会后决定实行财政联盟,并签订财政条约,但5个月后,条约面临被推翻的风险.

5个月前被否决的”共同发债”,或又再一次搬上会议桌上.5个月前一直扰攘的希腊脱欧问题,再一次成为讨论焦点.表面上,危机及问题未变,看似在原地兜圈,实际上,市场对这些问题的看法及观察都出现改变了,最明显的就是希腊脱欧一事.证券商Jefferies统计媒体报道中出现Grexit字眼的次数,在今年5月达到高峰,较去年11月的出现次数还高,Grexit一事已不再是欧洲官员的禁忌,默克尔那通叫希腊以公投定去留的电话,说是生安白造的谣言,恐怕没有太多人相信.事实上,政治变,时势变,6月中这次大选,即使没有大举旗帜,但在世界眼中,希腊人这一票其实与”公投定去留”没有相异之处了.然而,半年前市场一直讨论的是,Grexit一旦发生,会否拖垮整个欧银体系令,欧债病毒全面扩散,最终令欧罗崩溃?(B02)

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欧罗似筑双底有利反弹 /苏子

上周五欧罗兑美元在欧洲市早段曾低见1.2640水平,此低位与今年1月的1.2622低位相差只有18点子,但汇价便只是差这一点点,却一直不肯触及今年1月的低位,结果在上周五美国入市后,欧罗兑美元在应跌不跌下触发不少补仓买盘入市而显着回升,并且一度升至1.2794高位,最后更以近全日高位收市,使本来恶劣非常的技术走势得以稍为露出一线曙光,并令汇价在今年1月的1.2622低位及上周五的1.2640低位组织一个利好后市的双底形态.昨天亚洲早市,欧罗兑美元承接上周五的良好上升势头进一步升至1.27关口以上,可惜高位仅见1.2813便乏力再升,未能进一步挑战10天SMA阻力.昨天欧洲入市后,欧罗兑美元已见返回上周五的1.2780收市价以下波动,而汇价暂时在1.2755水平获得初步承接.

理论上若昨晚欧罗兑美元未见明显跌至1.2755的即市支持位,反而可以升回1.28关口以上波动及收市,稍后汇价将可进一步升越10天SMA阻力并企稳之上波动,继续上周五开始的超卖反弹浪.反之,若昨晚欧罗兑美元未能承接上周五美国市的良好上升势头继续走高及高收的话,那便要提防汇价在上周五出现的技术性反弹将有甚高机会告一段落,随后今年1月所造的1.2622低位料会再面临考验,估计汇价再度下试至接近今年1月的低位时,沽压将会急速上升,从而令汇价可以顺势跌破此低位支持,成功创今年新低.短线而言,投资者可以用欧罗兑美元前周五在1.2815的收市价作为重要好淡判别位,如汇价一直未能升回前周五的收市价以上收市,将为一个极为利淡后市的警号,相信汇价一旦跌破今年的低位,届时势必出现新一轮下跌浪,估计1.25心理关口甚至前年7月上旬所造的1.2478低位所发挥的支持力不会太强,一旦破关而下,料会朝着1.22方向迈进.

上周五美汇指数曾高见81.76水平,此高位与今年1月的81.78高位相差只有2点子,亦与100月SMA的81.82关键阻力相差只有6点子.而美汇指数在上周五升近上述阻力后即遇上严峻阻力而显着回落,到昨天亚洲市更一度低见80.94才能止跌回稳.美汇指数自上述低位略为回升至81.20水平,美汇指数的9天RSI指标则已由上周四的87.20严重超买水平回落至昨晚美国入市前的71.80水平,即早前的严重超买情况已得到重大改善了.如稍后美汇指数可以进一步上升,并带动9天RSI再度升至80超买水平以上,相信届时将有力突破今年1月高位及100月SMA阻力.如本月底收市时美汇指数已见企稳在100月SMA阻力以上,对下月美元的走势将是一个极为正面的讯号.(B08)