〔港报财经评论〕危机应对政策选择有限--经济日报5月22日

危机应对政策选择有限 /林瑞芬

港股上周五急挫,昨跌势喘定,但反弹全无力.股民钱途尽在希债问题上,金管局前总裁任志刚都称,短期内难以评估未来发展,只待希腊6月中重选结果.期指低水情况未有改善,但大市之沽空活动略为收敛,港股跌势喘定,等希债问题发展.恒指昨收报18,922,跌29点,大市成交额459亿港元.19,200为反弹主要阻力,恒指下一级关键支持为17,800-18,000.

据国际货币基金组织发表的最新研究报告表示,发达经济体和新兴经济体之间的相互联系已变得非常紧密,某个地区的任何冲击波及全世界的影响程度,甚至比2008年雷曼兄弟倒闭时更深远.发达经济体政府虽拥有一些缓冲的财政或货币政策空间,其出招的政策余地极为有限,所以对全球的冲击波很强.中金公司报告认为,揣测希腊的政治博弈,有3种可能结果:一是如果以新民主党为首的右派在选举中获胜,欧盟、IMF坚持严格财政紧缩.二是或者以Syzira为首的左派在选举中获胜,但欧盟、IMF在财政紧缩上作出让步,希腊将留在欧元区.三是如果以Syzira为首的左派在选举中获胜,但欧盟、IMF坚持严格财政紧缩,希腊将退出欧元区,短期内经济受严重冲击,可能陷入长期衰退.市场当然最不想见到是第三个发展结果,全球风险关连性高,威胁的是全球经济增长,唇亡齿寒,少有国家可置身事外.希腊脱欧危机在前,各国应对随时危机应在准备,欧、美再推QE、LTRO之门未封.

G8会议结论希望留住希腊,但没实质协议,只能纾缓短暂紧张情绪.美国还是将火棒交返俾德、法周三于欧盟峰会去探讨,要长治久安解欧债毒,就要有一个更为实质的计划,推动经济增长,但又可以进行财政整顿.德国固守节约财政原则去处理欧债问题,愈发令市场信心低落,求变、刺激经济措施望能落实.总结市场对改善目前欧债问题困境之可能方案、放宽欧元区国家财政紧缩目标、要求欧洲央行扩大欧元区负债国家援助力度、要求各国加速推动结构性改革以增竞争力、欧盟加强对区内投资以及发行欧元债券等,方案在前,但大多是远水未能救近火之策,且又要过德国关口,前路不明.(012)

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温总言论惹憧憬, 国指估值好吸引 /余少文

总理温家宝要求把”稳增长”放在更加重要的位置,市场揣测中国将会出招刺激经济,令中港股市昨日靠稳.不过,刺激经济政策一日不出台,在欧盟局势不稳定等因素下,国企指数即使抵买,仍有下调空间.中国内地股市维持近期日跌日升走势,沪深300指数回升0.5%,收2,587点,沪深两市成交额不足1,300亿元人民币.国企指数表现差于沪深指,全日只升5点,收9,582点,全日高低波幅只有116点,不足50%主板H股可以随大市回升,成交额降至三个多星期以来最少的108亿港元.红筹指数则升12点或0.3%,收3,695点,成交额35亿港元.国企沽空额占大市沽空额比重近日开始回升,昨日回升至36%,国企沽空额占国指成交额比重也升至两个多星期以来最多的14%,似乎沽压开始由蓝筹转移到国企身上.幸好近期一直提及的国企大低水现象有改善,5月和6月国指期指分别低水34点和258点,剔除5月和6月的公平价值负43点和负291点后,实际出现高水8点和33点,似乎国指跌至9,500点水平,或见短期低位,因为希腊第二轮选举在6月举行,有小小时间给予市场喘息,大市或可反弹.

大市要走出谷底,中国要推出更多措施,最简单是减息或大幅度下调存款准备金率,但中国目前只流于”出口术”阶段.温总近日指出,国内外经济环境变得更加错综复杂,在坚持积极财政政策和稳健货币政策的同时,要把稳增长放在更加重要的位置,根据经济运行中出现的新情况、新问题,有针对性地加强和改善宏观调控,及时适度预调微调,扩大内需、稳定外需,促进经济平稳较快发展.由于温总今年初提出提振股市信心,又指出要预调微调,可惜一直未见中国内地有预调微调政策推出,但温总今次明言将”稳增长”放在更加重要的位置,似乎显示中国今年经济政策开始有变化,今次未必是”出口术”那么简单.

财政部资料显示,国企今年首四个月实现利润总额6,690亿元人民币,同比下降8.6%,4月也较3月下降0.5%.而国资委资料则显示,中国企业在首四个月实现净利润下降13.2%至2,533亿元人民币,当中4月份环比下跌14%至713.5亿元人民币.数字反映赚钱稳定的中国企业面临盈利倒退压力,再加上中国内地经济实力最强的北京、上海和广东的首季GDP增长只有7%-7.2%,反映中国内地经济增速下滑渐趋严峻.温总言论似乎会提高货币政策的针对性和有效性,有助信贷适度增长,估计中国短期内应会出招,只是除了不对称减息和大幅度下调存准外,暂时想不到其他措施.若然作出不对称减息,只减贷款息率,可刺激大市出现较似样的反弹.(010)