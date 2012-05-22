〔香港热股〕宝姿复牌重挫30%至逾三年低点,前主席在漏报关连贷款后辞职

路透香港5月22日电---以大中华市场为主的中高档服饰品牌业者--宝姿时装有限公司(0589.HK)停牌近两个月后,周二开盘大跌超过30%,触及逾三年来低点.稍早公司公告前主席陈汉杰因漏报关连贷款辞职.

由于推迟年报公告而自3月28日停牌的宝姿,昨晚在联交所公告称,公司于2010年1月至今年5月期间,发现多宗与前主席陈汉杰或其相关人士的关联交易贷款,未有按规定作出披露,董事会已采取了补救措施,而陈汉杰亦已于上周五辞去主席和执行董事职务.[ID:nSH0105403]

宝姿时装今日复牌,开盘后大跌30.88%至7.88港元,为2009年3月4日7.71港元以来最低;大盘恒生指数.HSI开盘上涨0.74%.

宝姿也在重列2010年度的相关财务资料后,发布去年度的业绩.

宝姿稍早称核数师毕马威会计师事务所因仍需更多资料以完成业绩审查,因此推迟年报公告时间,股份停牌前一日收市价报11.4港元.(完)

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--记者 李珊珊; 审校 乔艳红

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