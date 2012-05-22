〔离岸人民币〕金管局再次放宽人民币未平仓净额限制,银行可自行设定上限

路透香港5月22日电---香港金管局再次放宽对银行人民币未平仓净额的限制,认可机构可在谘询金管局后,以自行设定的内部人民币未平仓净额上限取代现行的20%上限.

金管局在2010年12月推出人民币未平仓净额上限作为人民币外汇风险管理的工具,以促进离岸人民币业务在香港有序发展.当时规定人民币未平仓净额不超过10%,并在2012年1月将该上限提高至20%.

"在考虑到人民币业务在香港的最新发展及认可机构普遍已优化人民币的外汇风险管理的情况后,金管局认为现阶段适合修订人民币未平仓净额上限的规定,并让个别认可机构在考虑其人民币业务的性质与规模后,自行决定本身的人民币未平仓净额上限."金管局的通知称.

通知称,认可机构可在谘询金管局后,以自行设定的内部人民币未平仓净额上限取代现行的20%上限.如果有意把人民币未平仓净额上限定在高于20%的水平,必须先知会金管局并向其证明建议的未平仓净额上限就其人民币业务的性质与规模而言是审慎及恰当的.

假如认可机构其后再调高所议定的上限,亦须与金管局商讨并得到金管局同意.金管局并把现行5,000万元人民币的最低豁免水准调高至1亿元人民币.

人民币未平仓净额指资产负债表内的人民币资产与负债的差额,但不包括任何人民币结构性持仓,例如在内地附属银行的投资.

在计算人民币未平仓净额时可把在内地合格境外机构投资者制度下的实际投资额,以及由人民币债券市场庄家活动所产生的持仓考虑在内.此外,属相反方向的任何人民币交收远期合约净额也考虑在内,但不包括上一点已考虑的有关人民币债券市场庄家活动的部分.(完)

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