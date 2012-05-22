〔香港热股〕铁江现货午盘涨幅一度扩大至逾11%,稍早获巴克莱评为"增持"

路透香港5月22日电---主要从事工业商品生产及开发的铁江现货有限公司(1029.HK)周二午盘升幅一度扩大至逾11%,稍早获投行巴克莱评为"增持".

巴克莱评其目标价为1.5港元,较现水平有逾50%上升空间.

香港时间15:31,铁江现货涨9.3%,报0.94港元;稍早一度涨逾11%,触及0.96港元.大市恒生指数.HSI则升1.01%.

巴克莱的报告称,铁江现货正迈向具规模的铁矿石生产商,并认为该股现价只反映出现有资产规模,而低估了从收购Bolshoi Seym中获取的价值.(完)

--记者 雷美珍; 审校 曾祥进

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