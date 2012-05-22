〔离岸人民币〕汇丰推出欧元等六种与CNH直接兑换的货币对,为市场首现

路透香港5月22日电---汇丰控股(0005.HK)周二称,推出欧元/离岸人民币等六种与离岸人民币直接兑换的货币对,这将是银行同业平台上首次出现离岸人民币直接交叉盘(兑美元除外).

汇丰称,上述六种可以直接与离岸人民币兑换的货币包括欧元、英镑、港币、新加坡元、加拿大元和墨西哥披索;并将适时加入其他离岸人民币货币对.

外汇市场一直以美元/离岸人民币货币对为主,除双边交易外,与人民币兑换的其他货币直接交叉盘几乎不存在.此类双边交易通常需要分为两步进行,如要进行欧元与离岸人民币交易,须先将欧元兑换为美元,再将美元兑换为离岸人民币.(完)