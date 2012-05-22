〔离岸人民币〕汇丰首推欧元等六种与CNH直接兑换的货币对,料提升市场流动性(更新版)

(新增更多评论)

路透香港5月22日电---汇丰控股(0005.HK)周二称,推出欧元/离岸人民币等六种与离岸人民币直接兑换的货币对,这将是银行同业平台上首次出现离岸人民币直接交叉盘(兑美元除外).

"目前尚无其他银行提供银行同业离岸人民币交叉盘持续报价,而我们认为这项服务对促进市场流动性至关重要."汇丰外汇及商品环球主管Frederic Boillereau表示.

该行香港区总裁冯婉眉亦认为,全球人民币支付交易额的增长速度较全球支付交易总额更快.发展其他离岸人民币货币对,可满足全球支付结算及对冲需求,对于人民币的持续国际化意义重大,亦会进一步巩固香港作为全球领先离岸人民币中心的地位.

上述六种可以直接与离岸人民币兑换的货币包括欧元、英镑、港币、新加坡元、加拿大元和墨西哥披索;并将适时加入其他离岸人民币货币对.

"这是一个正面的发展.从市场潜力来看,这将使得参与者更愿意使用人民币进行结算,因为他们只需要通过一次兑换而不是两次."东方汇理银行高级策略师张淑娴称.

外汇市场一直以美元/离岸人民币货币对为主,除双边交易外,与人民币兑换的其他货币直接交叉盘几乎不存在.此类双边交易通常需要分为两步进行,如要进行欧元与离岸人民币交易,须先将欧元兑换为美元,再将美元兑换为离岸人民币.(完)