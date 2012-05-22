〔香港个股〕Prada称尽管中国经济见减速,但今年12-15间新店开设目标不变

路透香港5月22日电---意大利奢侈品集团普拉达(Prada)(1913.HK)周二表示,尽管中国经济出现减速迹象,但公司仍维持今年在中国内地开设12-15间新店的目标.去年其在中国共开了8家新店.

普拉达副主席Carlo Mazzi在股东会后向媒体表示,仍会维持全财年开设80家店的目标,其中一半将在增长快速的亚洲地区.

"我们的开店计划没有受到影响."在被问及近期经济数据显示中国消费力道降温时,Mazzi回答.

去年6月在联交所风风火火上市的普拉达,今日在香港召开第一场股东大会,包括品牌创办人孙女、现职总裁的Miuccia Prada亦出席,集团年轻品牌Miu Miu即以她的小名为品牌.

Carlo Mazzi同时指出,普拉达目前在希腊仅一家店铺,即便希腊退出欧元区,对公司业绩亦不会有明显冲击.

普拉达3月时公告,至2012年1月止的年度净利按年增长72.2%为4.32亿欧元,优于预估.公司并称今年将在快速增长的市场,以及巴西、阿拉伯联合酋长国、摩洛哥、乌克兰等对该集团较新的市场开设新店.该品牌去年在17个国家增设75家新店,并首次进军俄罗斯及阿酋等国.[ID:nSB1462644]

普拉达今日收盘大涨8.55%至47.00港元,但较本月初触及的今年高点57.3港元,仍低了约18%.股价今年迄今涨约33%,表现远胜于大盘恒生指数.HSI的涨约3.3%.(完)

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