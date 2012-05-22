〔香港个股〕Prada称尽管中国经济见减速,但今年12-15间新店开设目标不变

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港5月22日电---意大利奢侈品集团普拉达(Prada)(1913.HK)周二表示,尽管中国经济出现减速迹象,但公司仍维持今年在中国内地开设12-15间新店的目标.去年其在中国共开了8家新店.
普拉达副主席Carlo Mazzi在股东会后向媒体表示,仍会维持全财年开设80家店的目标,其中一半将在增长快速的亚洲地区.
"我们的开店计划没有受到影响."在被问及近期经济数据显示中国消费力道降温时,Mazzi回答.
去年6月在联交所风风火火上市的普拉达,今日在香港召开第一场股东大会,包括品牌创办人孙女、现职总裁的Miuccia Prada亦出席,集团年轻品牌Miu Miu即以她的小名为品牌.
Carlo Mazzi同时指出,普拉达目前在希腊仅一家店铺,即便希腊退出欧元区,对公司业绩亦不会有明显冲击.
普拉达3月时公告,至2012年1月止的年度净利按年增长72.2%为4.32亿欧元,优于预估.公司并称今年将在快速增长的市场,以及巴西、阿拉伯联合酋长国、摩洛哥、乌克兰等对该集团较新的市场开设新店.该品牌去年在17个国家增设75家新店,并首次进军俄罗斯及阿酋等国.[ID:nSB1462644]
普拉达今日收盘大涨8.55%至47.00港元,但较本月初触及的今年高点57.3港元,仍低了约18%.股价今年迄今涨约33%,表现远胜于大盘恒生指数.HSI的涨约3.3%.(完)
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--采访 郭经伟; 撰写 李珊珊; 审校 曾祥进
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。