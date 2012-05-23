《香港报摘》--经济日报5月23日

* 要闻版头条:

--踏入5月下旬,港股终迎来本月第三日升市.看淡后市的投资者自月初起积压的沽空盘,昨随欧债负面消息缓和而平仓获利,一度刺激恒生指数.HSI升幅达261点.不过投资界对后市审慎,在无新资金承接下,全日升幅即减半,幸仍收复19,000点关口.

* 其他:

--由香港、英国政府及私营银行共同成立的香港与伦敦合作小组,在港进行首次会议,双方同意由香港协助英国,扩大当地的人民币资金池.本港业界相信,共同建立更大的人民币资金池,香港亦可受惠于人民币清算活动增加.

--蒙古铁矿商Altain Khuder计划于年底前来港上市,约10亿美元,该公司拥有Tayan Nuur铁矿,自09年起出口至内地,客户包括宝钢等,已委麦格理及美银美林为联席上市保荐人.

--香港最大免费电视台--电视广播(0511.HK)上周表示,不排除以法律途径向政府挑战增发免费电视牌照决定后,有份入表申请的有线宽频(1097.HK)呼吁政府再就发牌谘询公众,以免发牌后备受法律挑战,惟势再拖延进度.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 梁慧仪; 审校 林高丽

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