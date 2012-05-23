《香港报摘》--信报5月23日

* 要闻版头条:

--政界人士认为,港府面对法律和政治双重压力,短期内顺利发出免费电视牌照的机会愈来愈低.有线电视(1097.HK)和电盈(0008.HK)对免费电视只作出有限度投资,但早前变卖主业孤注一掷的城市电讯(1137.HK),形势将最不利.

* 其他:

--港交所(0388.HK)将于12月推出设备托管(hosting)服务,价格较其他对手最少便宜50%.设备托管服务是指经纪行把本身的交易设备存放在交易所数据中心的机柜,等于向交易所租用机柜.

--国美电器(0493.HK)前主席兼创办人黄光裕,四年前因涉嫌贿赂及挪用资金被拘捕.中国最高人民法院昨天公布相关的内幕交易详情.黄光裕涉动用79个账户获利超过3亿元人民币.

--去年5月开始持续增持佐丹奴(0709.HK)的新世界发展(0017.HK)大股东郑裕彤,入股一年后终派员进驻董事局,其长孙郑志刚及周大福珠宝(1929.HK)重臣陈世昌,昨天获通过委任佐丹奴为非执行董事.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 梁慧仪; 审校 林高丽

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