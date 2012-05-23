《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--5月23日

标题新闻：OPEC秘书长称减产协议是否应扩大实施，尚言之过早
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路透香港5月23日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7654港元HKD=) 美国股市周二大致收平,尾盘交投震荡,道琼工业指数.DJI收跌1.67点,或0.01%,至12,502.81点;原材料股和能源股的跌势抵消了金融股上涨的影响.[ID:nSB1562254] 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 (0883.HK) (CEO.N) 183.470 -1.57 35011 14.247 -1.20 中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 10.550 -1.03 92092 3.277 -1.00 中国移动(0941.HK) (CHL.N) 52.820 0.09 223866 82.034 -0.63 中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 34.920 -1.13 150951 18.078 -1.75 中石油 (0857.HK) (PTR.N) 130.690 -1.24 54104 10.149 -0.70 中石化 (0386.HK) (SNP.N) 91.210 -1.63 85069 7.083 -0.94 汇丰控股(0005.HK) HBC.N 41.060 0.12 349498 63.769 0.42 中电信 (0728.HK) (CHA.N) 47.310 1.59 66737 3.674 0.38 中国联通(0762.HK) (CHU.N) 14.870 -2.24 429243 11.547 -0.80 兖州煤业(1171.HK) YZC.N 16.970 -2.86 111185 13.178 -1.51 华能国际(0902.HK) (HNP.N) 24.720 -1.44 30862 4.799 -1.46 南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 21.210 -1.26 4035 3.294 -0.48 东方航空(0670.HK) (CEA.N) 15.070 -1.18 4514 1.170 -50.20 中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 2.140 -3.17 196785 0.332 -2.25 (完) --整理 梁慧仪
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价格因而承受压力，韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)买进4月上半月交付至丽水的石脑油，以成本加运费为基础，价格较日本报价每吨升水约7美元，比YNCC在2月7日采购3月下半月船货时的每吨8.50美元升水来得低。
路透新加坡2月21日 - 交易员表示，在亚洲炼厂进入维修高峰期之下，亚洲柴油价差周二受到来自埃及的现货需求支撑，而达到三个半月高点。