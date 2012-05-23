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亚洲 | 2012年 5月 23日 星期三 08:14 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--5月23日

路透香港5月23日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7654港元HKD=)

  美国股市周二大致收平,尾盘交投震荡,道琼工业指数.DJI收跌1.67点,或0.01%,至12,502.81点;原材料股和能源股的跌势抵消了金融股上涨的影响.[ID:nSB1562254] 


公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                              (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
-------------------------------------------------------------------------------------
中海油  (0883.HK)   (CEO.N)  183.470   -1.57      35011            14.247      -1.20
中国铝业(2600.HK)   (ACH.N)   10.550   -1.03      92092             3.277      -1.00
中国移动(0941.HK)   (CHL.N)   52.820    0.09     223866            82.034      -0.63
中国人寿(2628.HK)   (LFC.N)   34.920   -1.13     150951            18.078      -1.75
中石油  (0857.HK)   (PTR.N)  130.690   -1.24      54104            10.149      -0.70
中石化  (0386.HK)   (SNP.N)   91.210   -1.63      85069             7.083      -0.94
汇丰控股(0005.HK)   HBC.N   41.060    0.12     349498            63.769       0.42
中电信  (0728.HK)   (CHA.N)   47.310    1.59      66737             3.674       0.38
中国联通(0762.HK)   (CHU.N)   14.870   -2.24     429243            11.547      -0.80
兖州煤业(1171.HK)   YZC.N   16.970   -2.86     111185            13.178      -1.51
华能国际(0902.HK)   (HNP.N)   24.720   -1.44      30862             4.799      -1.46
南方航空(1055.HK)   (ZNH.N)   21.210   -1.26       4035             3.294      -0.48
东方航空(0670.HK)   (CEA.N)   15.070   -1.18       4514             1.170     -50.20
中芯国际(0981.HK)   (SMI.N)    2.140   -3.17     196785             0.332      -2.25 (完)

  --整理 梁慧仪

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