《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--5月23日

路透香港5月23日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7654港元HKD=) 美国股市周二大致收平,尾盘交投震荡,道琼工业指数.DJI收跌1.67点,或0.01%,至12,502.81点;原材料股和能源股的跌势抵消了金融股上涨的影响.[ID:nSB1562254] 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 ( 0883.HK ) ( CEO.N ) 183.470 -1.57 35011 14.247 -1.20 中国铝业( 2600.HK ) ( ACH.N ) 10.550 -1.03 92092 3.277 -1.00 中国移动( 0941.HK ) ( CHL.N ) 52.820 0.09 223866 82.034 -0.63 中国人寿( 2628.HK ) ( LFC.N ) 34.920 -1.13 150951 18.078 -1.75 中石油 ( 0857.HK ) ( PTR.N ) 130.690 -1.24 54104 10.149 -0.70 中石化 ( 0386.HK ) ( SNP.N ) 91.210 -1.63 85069 7.083 -0.94 汇丰控股( 0005.HK ) HBC.N 41.060 0.12 349498 63.769 0.42 中电信 ( 0728.HK ) ( CHA.N ) 47.310 1.59 66737 3.674 0.38 中国联通( 0762.HK ) ( CHU.N ) 14.870 -2.24 429243 11.547 -0.80 兖州煤业( 1171.HK ) YZC.N 16.970 -2.86 111185 13.178 -1.51 华能国际( 0902.HK ) ( HNP.N ) 24.720 -1.44 30862 4.799 -1.46 南方航空( 1055.HK ) ( ZNH.N ) 21.210 -1.26 4035 3.294 -0.48 东方航空( 0670.HK ) ( CEA.N ) 15.070 -1.18 4514 1.170 -50.20 中芯国际( 0981.HK ) ( SMI.N ) 2.140 -3.17 196785 0.332 -2.25 (完) --整理 梁慧仪