《香港重要政经日程》--5月23日-5月29日

标题新闻：OPEC秘书长称减产协议是否应扩大实施，尚言之过早
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=====================今日香港主要政经消息==========================
5月23日(周三)
-- 英皇金融(0717.HK)公布中期业绩.
-- 冠捷科技(0903.HK)公布首季业绩.
-- 伟易达(0303.HK)公布全年业绩.
--09:00 中石油(0857.HK)在中国举行股东周年大会.
--09:30 中国建材(3323.HK)在中国举行股东周年大会.
--10:00 维达国际(3331.HK)股东周年大会.
--10:30 莱蒙国际(3688.HK)股东周年大会.
--11:00 卓悦(0653.HK)股东周年大会.
--14:30 青蛙王子(1259.HK)股东周年大会.
--14:45 长江基建(1038.HK)股东周年大会.
--15:00 联想集团(0992.HK)公布全年业绩电话会议.
--15:00 雅视光学(1120.HK)股东周年大会.
--15:00 熔盛重工(1101.HK)股东周年大会.
--15:00 中国无线(2369.HK)股东周年大会.
--15:30 星岛(1105.HK)股东周年大会.
--16:00 新濠博亚6883.HK股东周年大会.
=====================近日香港主要政经消息==========================
5月24日(周四)
-- 公布4月份出入口数据.
-- 金山软件(3888.HK)公布首季业绩.
-- 太平洋恩利(1174.HK)公布中期业绩.
--09:00 中国东方集团(0581.HK)股东周年大会.
--09:30 北京金隅(2009.HK)在中国举行股东周年大会.
--10:00 中国国航(0753.HK)在中国举行股东周年大会.
--10:00 稻香(0573.HK)股东周年大会.
--10:00 Mongolian Mining(0975.HK)股东周年大会.
--10:00 联合水泥(1312.HK)股东周年大会.
--14:30 广南集团(1203.HK)股东周年大会.
--15:00 建业地产(0832.HK)股东周年大会.
--15:00 中国地板(2083.HK)股东周年大会.
--15:00 冠捷科技(0903.HK)股东周年大会.
5月25日(周五)
-- 佐丹奴(0709.HK)公布首季业绩.
-- 国美电器(0493.HK)公布首季业绩.
-- I.T.(0999.HK)公布全年业绩.
-- 网龙(0777.HK)公布首季业绩.
--09:00 中兴通讯(0763.HK)在中国举行股东周年大会.
--09:00 中煤能源(1898.HK)在中国举行股东周年大会.
--09:30 21控股(1003.HK)股东周年大会.
--09:30 阿里巴巴1688.HK股东特别大会.
--09:30 中国神华(1088.HK)在中国举行股东周年大会.
--10:00 安徽皖通高速公路(0995.HK)在中国举行股东周年大会.
--10:00 好孩子(1086.HK)股东周年大会.
--10:00 安东油田(3337.HK)在中国举行股东周年大会.
--11:00 华人置业(0127.HK)股东周年大会.
--11:00 广州富力地产(2777.HK)在中国举行股东周年大会.
--12:00 城市电讯(1137.HK)股东特别大会.
--12:00 和记黄埔0013.HK股东周年大会.
--12:00 美联集团(1200.HK)股东周年大会.
--14:30 亚洲水泥(0743.HK)股东周年大会.
--14:30 台泥国际(1136.HK)股东周年大会.
--14:45 长江实业(0001.HK)股东周年大会.
--15:00 上海实业控股(0363.HK)股东周年大会.
--15:30 华润创业(0291.HK)股东周年大会.
--16:00 中海油(0883.HK)股东周年大会.
5月28日(周一)
-- 利信达(0738.HK)公布全年业绩.
-- 明丰珠宝(0860.HK)公布中期业绩.
-- 康师傅(0322.HK)公布首季业绩.
--09:00 三林环球3938.HK股东特别大会.
--09:00 紫金矿业(2899.HK)在中国举行股东周年大会.
--09:00 京客隆(0814.HK)在中国举行股东周年大会.
--09:30 建滔化工(0148.HK)股东周年大会.
--10:00 保利协鑫(3800.HK)股东周年大会.
--10:00 深高速(0548.HK)在中国举行股东周年大会.
--11:00 中国长远(0110.HK)股东周年大会.
--11:00 建滔积层板(1888.HK)股东周年大会.
--11:00 中国海淀(0256.HK)股东周年大会.
--11:00 中国镍资源(2889.HK)股东特别大会.
--14:30 克莉丝汀(1210.HK)股东周年大会.
--14:30 西部水泥(2233.HK)股东周年大会.
--15:00 中国建筑国际(3311.HK)股东周年大会.
--15:00 广豪国际(0844.HK)股东周年大会.
*5月29日(周二)
-- 亚洲零售业大会(至31日).
-- 新威国际(0058.HK)公布中期业绩.
-- 奥思集团(1161.HK)公布中期业绩.
--09:00 招金矿业(1818.HK)在中国举行股东周年大会.
--09:00 魏桥纺织(2698.HK)在中国举行股东周年大会.
--08:00 阳光油砂(2012.HK)股东周年大会.
--09:00 上海电气(2727.HK)在中国举行股东周年大会.
--09:00 鞍钢(0347.HK)在中国举行股东周年大会.
--09:00 灵宝黄金(3330.HK)在中国举行股东周年大会.
--09:00 北人印刷(0187.HK)在中国举行股东周年大会.
--10:00 Allied Overseas Ltd(0593.HK)股东周年大会.
--10:00 海尔电器(1169.HK)股东周年大会.
--10:00 信义玻璃(0868.HK)股东周年大会.
--10:30 百丽国际(1880.HK)股东周年大会.
--10:03 周生生(0116.HK)股东周年大会.
--11:15 利信达(0738.HK)全年业绩记者会.
--14:00 华讯(0833.HK)股东周年大会.
--14:00 中银香港(2388.HK)股东周年大会.
--15:00 中国自动化(0569.HK)股东周年大会.
--15:30 恒盛地产(0845.HK)股东周年大会.
--15:30 有线宽频(1097.HK)股东周年大会.
注: 1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)
--整理 梁慧仪
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价格因而承受压力，韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)买进4月上半月交付至丽水的石脑油，以成本加运费为基础，价格较日本报价每吨升水约7美元，比YNCC在2月7日采购3月下半月船货时的每吨8.50美元升水来得低。
路透新加坡2月21日 - 交易员表示，在亚洲炼厂进入维修高峰期之下，亚洲柴油价差周二受到来自埃及的现货需求支撑，而达到三个半月高点。