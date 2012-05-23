《香港报摘》--其他报纸重要消息5月23日

* 明报:

--政府再次推出通胀挂钩债券(iBond),下周公布详情.市场消息指,在动荡市况下,iBond认购反应必定热烈,除了信诚证券以外,多家券商都准备下周公布提供100%孖展(保证金融资).

--意大利奢侈品集团普拉达(Prada)(1913.HK)副主席Carlo Mazzi表示,如果中国政府在未来降低关税,Prada将考虑下调产品在华售价.

* 星岛日报:

--负责规管地产代理的地产代理监管局向业界发出新执业通告,要求他们销售二手楼时,提供的物业楼面资料时,必须提供实用面积,未有遵从指引的代理最严重可被吊销牌照,新规定会在明年1月1日实施.

--身兼银行公会主席的汇丰(0005.HK)香港区总裁冯婉眉表示,本港人民币即时支付结算延长服务后,预计欧洲占全球人民币支付交易总额的比例,在未来1至2年内将倍增至15%.

--伦敦金属交易所(LME)竞购战踏入最终回,LME周二(22日)晚确认已选出最后两强.据悉当中包括香港交易所(0388.HK).按照程序,两强须派员到伦敦,亲自向LME及股东推介竞购计画.

* 苹果日报:

--宏华集团(0196.HK)主席兼总裁张弭表示,公司预计海洋工程业务是今年主要发展业务之一,冀年内可收支平衡,三年内占总销售额三分之一.

* 东方日报:

--黛丽斯(0333.HK)公布2012年度第三季度经营概况,指对前景保持审慎态度,并不期望营商环境或财务表现在短期内会有改善,集团将继续寻求中国以外低成本发展机会,惟这或可能影响集团短期毛利.

--证监会行政总裁欧达礼表示,加强保荐人监管制度的谘询为期两个月,目前正等待市场提交意见,于谘询期完结后再作审议,相信部分建议可获市场支持.

* 文汇报:

--首创置业(2868.HK)公布,旗下全资附属公司北京尚博雅,与华能信托定立信托投资安排,华能信托将向北京尚博雅旗下利通商宜投资不超过4亿元人民币.

* 大公报:

--新世界发展(0017.HK)表示,正寻求一笔19亿港元的四年期贷款,以支持其"新东方台"项目.执行董事兼联席总经理陈观展表示,公司一直有贷款需求,该笔资金不算多,日后若有其他项目,将需要再融资.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 萧萍; 审校 林高丽

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