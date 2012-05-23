〔港报社评〕财政货币齐宽松加重份量稳增长--信报5月23日

经合组织昨天发表每半年的经济展望报告,把今年中国经济由去年11月预测增长8.5%,下调至8.2%.若经济下行压力加大,经合组织预期中国政府会将已纳入“十二五规划”中的基建项目,加快投资进度,而且不排除人民银行进一步放宽货币政策.

温家宝日前提出,要“把稳增长放在更重要的位置,及时适度预调微调”,不仅突显了中国经济在第二季未必到底部,谈话更引起市场憧憬,认为政府有机会放松对房地产调控的扼杀力度.

据经合组织的报告,中国经济从去年底起放缓之势明显,踏入今年,由于出口进一步弱化,令经济下行加压.很明显,第一季GDP同比增长8.1%,低于市场预期,并创下2009年二季度以来新低点,成因除了出口放缓,消费和投资增速同样下降.再者,拉动增长的”三头马车”,迄今仍未看到有显着好转的数据支持.

可以看到,在一季度影响经济下行的因素,继续伸延至二季度.为了稳定经济增长速度,避免下滑的顽固性动力加强,中国强调及时进行“微调预调”.温家宝日前的讲话,提出要“根据经济运行中出现的新情况、新问题,有针性地加强和改善宏观调控”,意味未来的政策总趋势是放松.

经合组织的报告预期,随着政府财政政策的支持,加上全球经济可望持续温和增长,中国经济在下半年估计会回升,明年经济增长率可重上至9.3%水平.换言之,预料中国经济下滑之势,可望在第二季后见底并慢慢回升.照目前情形观察,除了出口进一步下滑压力有增无减外,在消费方面仍略高于GDP的增长率,加上政府的财政政策支持,可稍减对经济下行的负面预期.

为了确保经济“软着陆”,货币政策适度从宽,显然是下半年的总体性趋势. “稳增长”的优先性讲话看到,在今年积极转换经济发展模式的过程中,也在国内外不利因素夹击下,设法刺激消费,并通过基建项目等加大政府的投资,以财政和货币刺激的”叠加力度”,加重份量稳定增长,消除经济下行失控压力,无疑已成为当前宏调政策的发展主线.(A02)