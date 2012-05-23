〔港报社评〕加快适应实用面积卖楼--星岛日报5月23日

当局规定地产代理明年起要优先采用以实用面积计价的二手楼,业界宜把握好这段过渡期,尽早协助市民适应这个较为少用的计价方式,为日后一手楼只用实用面积计价销售,铺平道路,令整个有利消费者的安排,能够顺利移风易俗.

现时楼宇买卖多用建筑面积计价,相对以实用面积看来便宜很多,可是计算标准不一,早被消费者权益组织诟病.业内近年统一了实用面积的计算方法,有助消费者掌握到家居生活面积的明码实价,并且可以提供统一价格计算平台,方便市民买楼前格价.这个对市民比较公平的计价方式,推行并不广泛,原因是业界担心如果只准以实用面积计价,会令全港单位尺价全面“提升”,削弱市民买楼意欲.

时在当局照顾到市场适应问题,容许二手楼提供实用和建筑面积计价双轨并存,但规定以实用面积优先,明显希望逐步淘汰以建筑面积计价,只是没有订下限期,实际情况则不容许地产代理业拖慢板.

立法会正在审议规管一手楼售卖的条例草案,列明日后一手楼的售楼说明书和广告只准列出实用面积计价.如果立法会在余下一个多月任期完成立法,最快明年夏天就会实施.地产代理宜在这段时间内努力协助市民适应以实用面积计价作为考虑因素,才不会在日后一手楼全面推行时产生混乱.(A06)