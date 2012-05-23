〔港报社评〕协助做好二手楼实用面积计价--文汇报5月23日

标题新闻：OPEC秘书长称减产协议是否应扩大实施，尚言之过早
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地产代理监管局昨日发出新执业通告,要求地产代理就推销二手住宅物业发出广告宣传及向客户提供物业楼面面积资料时,必须提供物业实用面积,有关措施将于明年1月1日正式实施.以实用面积计价能为消费者提供较清晰及客观准则,保障置业者利益,亦有利减少物业交易的争拗.二手楼采用实用面积计价是大势所趋.实施实用面积计价将对物业交易方式带来重大改变,对业主、代理及相关从业者都会造成影响.当局应全面评估措施的影响,协助市民及业界平稳过渡.
日后一手楼和二手楼统一以实用面积计价,消除了过往因采用建筑面积计价造成的模糊地带,市民可掌握更真确的楼宇买卖资料,在交易中占有更大的主动权,减少出现置业误判的情况.这对香港物业交易市场是一次实质性的改变,对买家有利.不过,针无两头利,二手楼实用面积计价可能对某些业主造成冲击,因为采用实用面积计价,部分实用率低的物业市场流转难度增加,价格亦会下跌,不少实用率低的物业业主的利益当然会因此受到影响.也有人担心推行实用面积计价会打击市民的买楼意慾.
为减少对业主的不便,帮助市民适应用实用面积计价后市场出现的新变化,当局需要加强宣传教育,并集合业界力量,做好配套措施加快市场顺利过渡,确保实施实用面积能提高市场透明度,减少浑水摸鱼,保障消费者利益.(A04)
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价格因而承受压力，韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)买进4月上半月交付至丽水的石脑油，以成本加运费为基础，价格较日本报价每吨升水约7美元，比YNCC在2月7日采购3月下半月船货时的每吨8.50美元升水来得低。
路透新加坡2月21日 - 交易员表示，在亚洲炼厂进入维修高峰期之下，亚洲柴油价差周二受到来自埃及的现货需求支撑，而达到三个半月高点。