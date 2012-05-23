〔港报社评〕协助做好二手楼实用面积计价--文汇报5月23日

地产代理监管局昨日发出新执业通告,要求地产代理就推销二手住宅物业发出广告宣传及向客户提供物业楼面面积资料时,必须提供物业实用面积,有关措施将于明年1月1日正式实施.以实用面积计价能为消费者提供较清晰及客观准则,保障置业者利益,亦有利减少物业交易的争拗.二手楼采用实用面积计价是大势所趋.实施实用面积计价将对物业交易方式带来重大改变,对业主、代理及相关从业者都会造成影响.当局应全面评估措施的影响,协助市民及业界平稳过渡.

日后一手楼和二手楼统一以实用面积计价,消除了过往因采用建筑面积计价造成的模糊地带,市民可掌握更真确的楼宇买卖资料,在交易中占有更大的主动权,减少出现置业误判的情况.这对香港物业交易市场是一次实质性的改变,对买家有利.不过,针无两头利,二手楼实用面积计价可能对某些业主造成冲击,因为采用实用面积计价,部分实用率低的物业市场流转难度增加,价格亦会下跌,不少实用率低的物业业主的利益当然会因此受到影响.也有人担心推行实用面积计价会打击市民的买楼意慾.