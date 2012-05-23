〔港报社评〕公屋租金须顾及两个"可":住户可承担能力、房会可持续营运--明报5月23日

公屋加租历来都极其敏感,近年,公屋租金增减涉及太多政治考虑,成为政府权宜对应手段之一,特别是这几年,曾荫权政府为了笼络民心,多次宽免公屋租金,模糊了事态本质.我们认为,公屋租金政策必须满足两个情况,即是住户的可承担能力和房委会的可持续营运发展,两者要同时兼顾,若出现失衡情况,公屋事务就不可能正确处理和发展.

公屋租金可加可减机制是法律,不过,启动两次,都未能严格按规定执行.需要指出的是今年加租10%,乃去年5月开始实施最低工资的结果,使去年公屋住户每月平均收入较两年前增加16.24%,这个“最低工资效应”日后不再,明年起,公屋住户收入又会回复常态.另外,不少公屋住户因为最低工资而收入显着增加,应该负担得起多一点租金,也应该这样做.这就涉及公屋住户的权利与义务问题.

这几年,曾荫权政府一而再地派糖,甚至派钱来笼络民心,开了极坏先例,在市民之间创造了不正常预期,并以此衡量每年的施政报告和财政预算案,然而,实践证明,派糖派钱未能为曾荫权政府7年施政添光采,反而为往后的特区政府添障碍.

梁振英还有一个多月就上任,期望他以负责任做法,解决问题,尤其要注意的是,公屋租金政策应在顾及住户可承担能力的同时,贯彻执行机制规定的加租幅度;另外,纾困措施属于政治决定,应由政府而非房委会研议,政府必须确保房委会有足够资金持续营运和发展,落实加快兴建公屋单位,缩短轮候上楼年期,协助有需要的低收入市民解决住屋问题.(A03)