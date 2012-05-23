〔港报财经评论〕欧洲放水需要新招--信报5月23日

欧洲放水需要新招 /习广思

恐慌到最后是憧憬,危机到最后是等救.市场憧憬欧洲救市,但欧债拉锯在去年已上演过一次,政客的厉害就是叫所有希望都变成失望.在希腊生死去留前,博反弹无疑诱人,但反弹容易、上升困难.港股借救市憧憬作反弹,恒指一度反弹260点,收市前因担心德法谈判无果而收窄,收报19,039点,上升116点,全日成交额525亿港元,沽空比率9.68%.尽管近期传统技术走势没大意义,博反弹投资者仍可视10天线19,553点作为短期反弹的阻力参考.博反弹者,艺高胆大,低残股份可藉任何理由反弹,部分强势股被基金沽售后,股价调整至技术支持位后急速反弹,150天线成为这批股份的第一个技术支持位,创科(0669.HK)、光大国际(0257.HK)、联想(0992.HK)、Prada(1913.HK)及新秀丽(1910.HK)均如是.

相反,昨天提及的”铁公基”股份博反弹之余,政策方向趋明朗,是中短线较可取的股份,中铁(0390.HK)升5.3%,中铁建(1186.HK)升6.4%,中国南车(1766.HK)升6.2%,南车时代(3898.HK)升7.1%.宝姿(0589.HK)终告复牌,股价暴挫38%,姊妹公司春天百货(0331.HK)股价下跌9.7%.你很难明白,我也很难明白,大抵两位陈主席也很难明白,为何一间上市公司会向主席提供贷款做私人生意,兼且搞慈善基金,董事局又会通过?曾被称赞为踏实商人的陈启泰,或者没有中国内地民企般意图做假数,但对股东来说,这或许不是其核数师批准与否的问题,而是为何管理层会有这样的决定.分析员表示,事件损害投资者信心.事实上,宝姿日后的路将更难走.当年宝姿是在中国内地出了名,走出国际时装舞台的品牌,近年面对欧美奢侈品牌打入中国,外国品牌销售急升之际,宝姿却失去竞争力,近年在转变策略.不过,时装品牌讲求灵魂,时装达人评论”Ports1961”设计”平庸”,本来已在走下坡的品牌,再加上管理层自毁投资者信心,未来的路可能较思捷(0330.HK)更难行.

5月3日,欧央行议息过后,德拉吉不打算减息,并暗示短时间内未有计划”放水”,“长期融资操作”仍需要时间发挥作用.放水憧憬没望,变成跌市的开始.事实上,两轮LTRO效用消散之快,也实在令人讶异.许多人预计,1万亿欧罗低息贷款起码让欧洲有一年半载时间喘息,但实际上,两轮LTRO效用仅维持了约5个月而已.4月底,RBS发出一份报告,提出LTRO带来的买债效用开始消散.在两轮LTRO当中,借钱最多的是意大利、西班牙银行,亦证明了银行靠央行1厘贷款,乐意做carry trade买国债.(B02)

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美汇指数未必再展升浪 /苏子

美汇指数未能在上周五成功创今年高位后便出现超买调整,昨天欧洲市早段已见回落至80.93低位,而此低位与10天SMA支持相若.但美汇指数在跌至10天SMA支持附近后便开始获得不俗的承接力,已自上述低位回升至81.25水平.美汇指数在10天SMA附近成功获得支持,令不少投资者相信美元有望重拾升势,从而令一众非美元货币再次回复弱势.但却怀疑美汇指数是否真的可以如此顺利在10天SMA附近获得支持后便再展新一轮上升浪.

毕竟目前市场上不少小投资者投资者均对美元持看好的态度,美汇指数昨天欧洲市早段在10天SMA支持获得初步承接的走势,有可能是一个引诱小投资者投资者趁低买入美元并沽出主要非美元货币的恶毒陷阱,待小投资者投资者入齐市后,美汇指数才出其不意地向下作出重大突破,即成功跌破10天SMA支持,从而令美元向下继续作出超买调整,并考验更关键的20天SMA支持.如昨晚美汇指数未见成功升至81.40的即市阻力以上波动,反而却在10天SMA附近出现激烈争持的情况,相信美汇指数今天将有甚高机会顺利跌破10天SMA支持并继续下试更关键的支持位.当然,若昨晚美汇指数可以显着升破81.40即市阻力收市,一直未见跌破10天SMA支持的话,那便要小心美元在上周五才开始的超买调整或已暂告一段落了.美元经过早前一轮的强势上升后,料目前已进入了反覆波动的调整市里运行,短期内相信不易再启动新一轮单边升市,原因是目前市场正有声音传出联储局有可能稍后会启动新一轮救市措施,例如QE3,故美元稍后若乏力再升,相信市场或会利用QE3此利淡美元理由入市沽出美元,从而正式扭转近期美元的强势.

澳元兑纽元自上月13日低见1.2505后便止跌回升,此升浪一直延续至上周五,当汇价触及1.3047高位后才有见顶回落的迹象.因汇价在上周五收市时已自上述高位回落至1.2965水平,并且在日线图呈现十字星待变形态.昨天亚洲市澳元兑纽元曾一度低见1.2903,此低位十分接近10天SMA的1.2897支持.但昨天欧洲入市后澳元兑纽元未见进一步跌破10天SMA支持,反而自上述低位上升至1.2970水平.留意昨晚澳元兑纽元能否再升并以近全日高位收市,如澳元兑纽元昨晚乏力再升并且更回落至10天SMA支持附近收市,料汇价稍后将有甚高机会正式跌破10天SMA,从而令上周五所造的1.3047高位成为短期的重要顶部,而纽元兑美元可望在澳元兑纽元见顶回落下转强,并升回0.78阻力关口以上波动.(B09)