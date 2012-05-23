〔港报财经评论〕A股是一只"慢牛"--经济日报5月23日

A股是一只”慢牛” /林瑞芬

希债危机,憧憬催促中、美、欧推救市措施,港股昨反弹,恒指一度高见19,183,但收报19,039,全日升116点.5月期指低水达175点,偏低于合理值73点很多,显示看淡的投资者势力仍强.约19,200似乎仍是恒指超卖反弹的阻力,冲破则反弹空间可扩至回试19,400-19,500.不然,超卖反弹后,再挣扎于寻底阶段,直至希腊内阁成功组建为止.面对欧、美债遏抑全球经济增长,各地政府求存谈刺激经济增长.据路透社报道,巴西政府周二公布总额约10亿美元的新一轮临时性减税方案,以改善处于困境中的汽车业和其他行业的处境.要说到做到刺激经济,还是逃不过讲”钱”及讲”时间”的现实.欧、美在这方面显得捉襟见肘,财政余地有限.欧元债券计划肯定遇德国阻力,目前最实际的预期方案是筑厚防火墙及重组银行资本.冷静下来,希腊不大机会于短期脱欧,只有寻求延迟退出的时间及方法.

欧、美经济重拾动力需时,股市今年以来表现不及中国内地股市.美国道指、标普500指数及纳指涨2-9%不等.欧洲以德国仍录得升幅外,其余大多录得跌幅.亚太区内,沪深300指数累涨12%,低于菲律宾及越南股市但跑赢印度、日本及香港.但以中国内地经济相对欧、美更有能力维稳之下,股市只属慢牛上升势.就资本市场结构改善,中国正推动机构投资者入市,以取代小投资者投资者投机炒作时代,最终目标是希望能减少市场波动,价值投资下成长.二来让中国养老金入市创富,对于养老金的缴费和投资收益给予税收减免、递延等优惠政策,以充分调动企业和个人缴纳养老金的积极性,促进养老金发展.在创造完善资本市场基础制度上,退市、降佣及发行制度或分红制度完善化等进行.

另据中国内地《证券日报》引述消息人士透露,养老基金投资营运方案即将公布,其中包括养老基金入市的安排,入市步伐有望加快.消息指,入市比例最高可达30%.按目前中国内地基本养老保险基金结余1.92万亿元人民币计算,最多约有5,800亿元人民币资金可入市.国家外管局官员另已确认,国务院已批准将合格境外机构投资者投资总额度提高到800亿美元,以推动外资参与国内资本市场的改革发展.外管局并大幅加快QFII投资额度审批节奏,尤其鼓励具有政府背景的投资资金,以及境外养老基金、保险基金等中长期资金到中国内地投资,韩国及日本已试水投资中国内地股市,显示步伐有序开展.(012)

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稳增长非松楼市, 内房股压力未消 /余少文

大市一如预期反弹,只是中国一日未推出利好政策,后市易跌难升,尤其内房股昨日表现虽不俗,惟官媒强调稳增长不等于放松楼市,似乎中国对中国内地楼价下跌幅度仍未满意,小心内房股调整未结束.国企指数昨日裂口高开后,午后高见9,770点,上升188点,可惜2时过后升幅收窄,加上期指急回带动下,国指全日只升116点或1.2%,收9,698点,成交额回升至122亿港元,近80%主板H股随大市回升.而红筹指数则升71点或1.9%,收3,766点,成交额46亿港元,主要由内房股领涨.国指期指2时后开始收窄跌幅,带动国指由高位回落达119点,2时至4时这段时间国指成交额逾60亿港元,显示国企回落时的沽压颇大.而国指期指也由上日”实际高水”变回”实际低水”,因为5月和6月期指低水分别为65点和290点,扣除公平价值负38点和负286点后,实际低水27点和低水3点.只是国指过去一个月内由高位11,223点跌至上周低位9,376点,下跌1,846点,若以0.382倍反弹计算也可升至10,082点,相信今次反弹未结束,只是担心国指反弹得愈高,稍后会跌得更深.

至于大市反弹,表现最好是内房股,如中国海外(0688.HK)、华润置地(1109.HK)、恒大地产(3333.HK)、保利香港(0119.HK)、世茂房地产(0813.HK)、碧桂园(2007.HK)等主要房企升幅由3%-8%不等,普遍没有受到大市午后回落所影响,似乎股民都憧憬中国内地会放松楼市,如短期内不会在大城市扩大房产税试点等.不过,官方喉舌新华社在前日的一篇文章中指出,尽管当前中国国内经济稳增长的问题变得突出,但这不仅不等于放松楼市调控,而且还要稳定已有调控政策,绝不让调控出现反覆.文章又指出,楼市调控远未到需要放松的时候,尤其是当前稳增长成为全社会共识的时候,楼市调控更不能放松.并指出人民银行接连下调存款准备金率而释放资金下,要防范相关资金会流入房地产市场,令房价反弹.所以要继续稳定政策,严格实施差别化住房信贷、税收政策和住房限购措施.

当然,中国内地楼价持续回落,国家统计局上周公布的70个大中城市住宅销售价格数据,4月新建住宅销售价格同比下跌1.2%,除了连续两个月下跌外,也是近年跌幅最大的一个月,4月也较上月下跌0.3%,环比下跌7个月,反映中国房地产调控收效.只是内房股调整多时,一旦市场憧憬中国收敛调控力度,内房股过去在这环境下,往往会有不俗反弹,昨日又再出现.(010)