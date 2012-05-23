〔香港股市〕恒生指数开盘跌1%,投资者再度聚焦欧债问题

标题新闻：去年葡萄牙公共债务/GDP比率从前年的129%升至130.5%，接近130.6%的纪录高位-央行数据
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路透香港5月23日电---香港股市周三开盘下滑1%,指标股指回吐上日的微弱涨幅,因科技股料将走势挣扎,且投资者再度聚焦欧债问题.
指标恒生指数.HSI开盘报18,842.32点.恒生国企指数.HSCE盘初下跌1.9%.(完)
--编译 肖群英;审校 张涛
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路透2月21日 - 卡夫亨氏(KRAFT HEINZ)撤回以1,430亿美元收购较大竞争对手联合利华(Unilever)的提议之后，市场传言称亿滋国际(Mondelez International)将是其接下来的收购目标。