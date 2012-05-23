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货币新闻 | 2012年 5月 23日 星期三 09:45 BJT

〔香港股市〕恒生指数开盘跌1%,投资者再度聚焦欧债问题

路透香港5月23日电---香港股市周三开盘下滑1%,指标股指回吐上日的微弱涨幅,因科技股料将走势挣扎,且投资者再度聚焦欧债问题.

指标恒生指数.HSI开盘报18,842.32点.恒生国企指数.HSCE盘初下跌1.9%.(完)

--编译 肖群英;审校 张涛

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